DORH prvi put aktivirao Lex AP: Provode izvide kako su detalji iz afere Beroš procurili u medije

Državno odvjetništvo provodi izvide zbog osnovane sumnje u počinjenje kaznenog djela neovlaštenog otkrivanja sadržaja izvidne ili dokazne radnje iz članka 307.a Kaznenog zakona u slučaju Beroš-Petrač.

DORH je tako prvi put pokrenulo izvide po članku 307. zakona poznatog i kao 'lex AP'.

Kako navode iz Općinskog kaznenog državnog odvjetništva u Zagrebu, izvide provode "radi utvrđivanja identiteta nepoznatog počinitelja te prikupljanja činjenica i dokaza potrebnih za donošenje meritorne državnoodvjetničke odluke".

- Izvidi se provode vezano uz javno objavljene podatke i informacije koji se odnose na istragu Ureda europskog javnog tužitelja u Zagrebu protiv osam fizičkih osoba, uključujući bivšeg ministra zdravstva i odgovorne osobe dviju zagrebačkih bolničkih ustanova te dvije pravne osobe zbog postojanja osnovane sumnje da su počinili kaznena djela primanja i davanja mita, zlouporabe položaja i ovlasti te pranja novca - stoji u priopćenju.

Podsjećamo, Sabor je u ožujku ove godine izmijenio Kazneni zakon kojim se u kazneno zakonodavstvo uvode dva nova kaznena djela, femicid i curenje informacija iz sudskih istraga, tzv. Lex AP. Novinari su još ranije upozoravali da će im zbog tih izmjena i uvođenja kaznenog djela neovlaštenog otkrivanja sadržaja izvidne ili dokazne radnje biti onemogućeno objavljivati informacije koje su u interesu javnosti te razotkrivanje korupcijskih i brojnih drugih afera.

Premijer Andrej Plenković ranije je naglasio kako "nije normalno" da su svi iskazi i sva imena objavljeni u medijima.

- Kakvo je to ponašanje? Svi iskazi, sva imena, sve informacije su u medijima. To je protuzakonito i nečuveno. Ovo je tipičan primjer onoga što gledamo zadnjih 30 godina u pravosuđu, to nije normalno - rekao je u utorak.