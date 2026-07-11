DORH: Raketni sustav S-300 je plaćen, tvrdi svjedokinja koja je dala i SWIFT broj isplata

U ponovljenom postupku koji se pred Općinskim građanskim sudom u Zagrebu vodi po tužbi poduzetnika Zvonka Zubaka protiv Republike Hrvatske zbog protuzračnog sustava S-300, Državno odvjetništvo pokušava dokazati da je Hrvatska još tijekom Domovinskog rata podmirila obveze za isporučene dijelove sustava.

Postupak je ponovno otvoren nakon što je Vrhovni sud 31. ožujka 2026. ukinuo presudu Županijskog suda u Zagrebu iz 2024., kao i raniju presudu Općinskog građanskog suda iz 2021., te predmet vratio na novo suđenje. Prvo ročište u ponovljenom postupku održano je 7. srpnja.

Prema ranijoj presudi Županijskog suda, Republika Hrvatska trebala je Zubaku vratiti dijelove sustava S-300 ili isplatiti protuvrijednost od 200 milijuna američkih dolara sa zateznim kamatama od 1997. godine. Takva je odluka predstavljala potpuni preokret jer je Općinski građanski sud prethodno u dva navrata odbio Zubakov tužbeni zahtjev.

U nastavku postupka DORH izvodi dokaze kojima nastoji pokazati da je sustav, odnosno njegovi ključni dijelovi, već bio plaćen. Među najvažnijim dokazima nalazi se iskaz bivše djelatnice iz Ureda pomoćnika ministra obrane Vladimira Zagorca, koja je sudu, u kaznenom postupku protiv umirovljenog generala Zagorca, opisala način na koji su se tijekom embarga provodila plaćanja za nabavu naoružanja. Svjedokinja je navela kako je njezin posao bio obračun troškova transporta i evidentiranje međunarodnih plaćanja za nabavu vojne opreme. Prema njezinom iskazu, formalni ugovori s dobavljačima uglavnom nisu postojali jer je Vladimir Zagorec nabavu dogovarao izravno s dobavljačima, koji su u najvećem broju slučajeva dolazili u njegov ured. Plaćanja su se izvršavala međunarodnim bankovnim nalozima, odnosno SWIFT transakcijama, pri čemu se zbog embarga nije smjelo navoditi da se plaćaju rakete ili vojna oprema.

Prema njezinu iskazu, tijekom srpnja ili kolovoza 1994. izvršena su plaćanja za rakete oznake 5V55R, koje pripadaju sustavu S-300, u ukupnom iznosu između 11 i 11,5 milijuna američkih dolara. DORH tvrdi da je riječ o dijelu ukupno deset međunarodnih uplata kojima je Hrvatska podmirivala obveze prema dobavljačima. Zvonko Zubak, s druge strane, negira da mu je išta od toga plaćeno. Istodobno, u postupku je otvoreno i pitanje aktivne legitimacije za vođenje spora. Naime, sud je od tužitelja zatražio dostavu ugovora o ustupanju prava između Zvonka Zubaka i društva Winsley Finance Limited, registriranog na Britanskim Djevičanskim Otocima. Ugovor je, prema navodima iz spisa, sklopljen 9. ožujka 2022. u hrvatskom veleposlanstvu u Pragu. Prema ugovoru upravo bi to društvo, a ne Zubak osobno, moglo biti nositelj eventualnih potraživanja proizašlih iz presude.

Sud je na ročištu 7. srpnja za nastavak dokaznog postupka prihvatio prijedloge tužitelja Zvonka Zubaka za saslušanje više svjedoka, među kojima je i umirovljeni general Vladimir Zagorec, čije se svjedočenje tužitelji smatraju jednim od ključnih za rasvjetljavanje načina na koji je tijekom ratnih godina organizirana nabava i plaćanje sustava S-300.

Sustav S-300, odnosno dijelovi sustava koje je Hrvatska nabavila tijekom Domovinskog rata, prvi je put javno prikazan na vojnom mimohodu Hrvatske vojske na Jarunu 1995. godine. Iako je njegovo predstavljanje tada imalo snažan psihološki i politički učinak, tijekom godina tvrdilo se da sustav nikada nije bio u potpunosti kompletiran niti operativan, a njegova kasnija sudbina ostala je predmet brojnih nagađanja. 