Pijani vozač iz Srbije sletio s A1 nedaleko Karlovca, poginula su dvojica mladića iz Nepala...
U teškoj prometnoj nesreći koja se dogodila u srijedu poslijepodne na autocesti A1 kod Netretića smrtno su stradala dvojica državljana Nepala, u dobi od 24 i 33 godine. Nesreća se dogodila oko 13.50 sati, a očevid su proveli djelatnici Policijske uprave karlovačke u suradnji sa Županijskim državnim odvjetništvom u Karlovcu.
Prema dosadašnjim informacijama iz istrage, osobnim autom hrvatskih registracija upravljao je 50-godišnji državljanin Srbije koji je bio pod utjecajem alkohola. Kretao se iz smjera Zagreba prema Splitu, no tijekom vožnje izgubio je nadzor nad vozilom.
Auto je potom sletio s kolnika na travnatu površinu i udario u metalnu zaštitnu ogradu, nakon čega se prevrnuo. U vozilu su se nalazila i dvojica putnika koja su od zadobivenih ozljeda preminula na mjestu nesreće.
Županijsko državno odvjetništvo naložilo je obdukciju stradalih te provođenje dodatnih dokaznih radnji kako bi se utvrdile sve okolnosti nesreće.
