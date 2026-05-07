DETALJI STRAVE

Pijani vozač iz Srbije sletio s A1 nedaleko Karlovca, poginula su dvojica mladića iz Nepala...

Piše Ivan Jukić,
Ilustracija | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

U teškoj prometnoj nesreći koja se dogodila u srijedu poslijepodne na autocesti A1 kod Netretića smrtno su stradala dvojica državljana Nepala, u dobi od 24 i 33 godine. Nesreća se dogodila oko 13.50 sati, a očevid su proveli djelatnici Policijske uprave karlovačke u suradnji sa Županijskim državnim odvjetništvom u Karlovcu.

Prema dosadašnjim informacijama iz istrage, osobnim autom hrvatskih registracija upravljao je 50-godišnji državljanin Srbije koji je bio pod utjecajem alkohola. Kretao se iz smjera Zagreba prema Splitu, no tijekom vožnje izgubio je nadzor nad vozilom.

Auto je potom sletio s kolnika na travnatu površinu i udario u metalnu zaštitnu ogradu, nakon čega se prevrnuo. U vozilu su se nalazila i dvojica putnika koja su od zadobivenih ozljeda preminula na mjestu nesreće.

Županijsko državno odvjetništvo naložilo je obdukciju stradalih te provođenje dodatnih dokaznih radnji kako bi se utvrdile sve okolnosti nesreće.

