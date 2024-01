DORH traži istražni zatvor za slavonskog 'kralja plastike' i dvojicu njegovih suradnika

Općinsko državno odvjetništvo u Osijeku izvijestilo je kako je, nakon ispitivanja trojice osumnjičenika, predložilo sucu istrage Županijskog suda u Osijeku određivanje istražnog zatvora sve trojice zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela i opasnosti od utjecaja na svjedoke.

Neslužbeno se doznaje da je riječ o vlasniku tvrtke Drava International Zvonku Bedeu, ali i dva njegova djelatnika. od kojih je jedan zadužen za zaštitu okoliša, a drugi je jedan od rukovoditelja.

- Trojica osumnjičenih hrvatskih državljana stara 72, 48 i 47 ispitana su 18. siječnja zbog osnovane sumnje na počinjenje kaznenih djela teškog kaznenog djela protiv okoliša, ugrožavanja okoliša postrojenjem i dovođenja u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom ili sredstvom - priopćilo je Odo u Osijeku.

Riječ je o teškom kaznenom djelu protiv okoliša nepropisnim odlaganjem otpada, nepropisnim rukovanjem postrojenjem u kojem su pohranjene opasne tvari te izazivanjem opasnosti za život i imovinu neadekvatnom zaštitom od požara.

Podsjetimo, Bede je uhićen na radnom mjestu tri mjeseca nakon što je planuo golemi požar u osječkoj tvrtki za preradu plastičnog otpada Drava international.

- Ovo je doista neobično postupanje obzirom da se radi o postupku koji je započeo prije tri mjeseca, a tek sada se dogodilo privođenje. Koje su to pozadinske radnje, ne znam, ali se bojim da politika ima neke veze sa time - kazao je njegov odvjetnik Mate Matić.

- Bedeu se na teret stavlja kazneno djelo ugrožavanje okoliša otpadom i teškim kaznenim djelima protiv okoliša, međutim u odnosu na eventualne nepravilnosti koje su do sada utvrdile nadležne stručne službe, Drava je kao pravna osoba, i Zvonko Bede kao odgovorna osoba, u cijelosti su već platili svoje prekršajne kazne. Naime, tri mjeseca su stručne službe prisutne u Drava internationalu. Bila im je dostupna sva dokumentacija. Drava je cijelo vrijeme surađivala s tim službama. Utvrđeni su prekršaji, ali su do sada svi već plaćeni i odgovorna osoba je sankcionirana. Jedna osoba ne može dva puta odgovarati za isto djelo. Sve detalje Bede će iznijeti u svojoj obrani jer za to postoje i materijalni dokazi. U ovoj PU također postoji prijava Drava internationala da je netko, neposredno prije samog požara, prerezao žičanu ogradu tvornice i načinio u njoj rupu - kazala je odvjetnica Dubravka Krklec, koja s Matićem zastupa Bedea.