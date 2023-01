DORH uskoro diže optužnicu protiv Bagarića. Ali ispituju i još zapošljavanja u Kontroli leta...

Protiv Vlade Bagarića, direktora strateške državne tvrtke Hrvatska kontrola zračne plovidbe, Općinsko državno odvjetništvo u Velikoj Gorici sljedeći bi mjesec trebalo dignuti optužnicu zbog dva nezakonita zapošljavanja.

Ona uključuje i zapošljavanje sina glavnog državnog revizora i još jedne osobe. Nije isključeno da bi nakon toga mogli ići s istragama još zapošljavanja jer su već ispitivali zapošljavanje još osmero ljudi, a protiv Bagarića su kontrolori leta u studenom podnijeli i novu, opširnu kaznenu prijavu. I u toj prijavi navode niz dodatnih imena.

Vladu Bagarića već smo pitali o zapošljavanjima. Njegov odgovor je da on ne utječe na odabir kandidata nego to radi stručno povjerenstvo, te da su sva zapošljavanja u toj državnoj tvrtki s najvećim plaćama u Hrvatskoj po proceduri. Ipak, nakon što povjerenstvo predloži više kandidata, on ima pravo izabrati koga želi. A to čini bez dodatnog razgovora s kandidatima, a u dva inkriminirana slučaja izabrao je osobe koje su bile drugorangirane.

Posljednje zapošljavanje, suprugu šefa velikogoričke policije, izabrao je bez razgovora među četiri kandidata u roku kraćem od sat vremena. Kada je netko jednom zaposlen, ovlast direktora društva je da ga premješta gdje želi bez daljnjih natječaja. Kako tvrde tužitelji, tako je, među ostalim, dva puta promaknuo sina glavnog državnog revizora Franju Klešića na radna mjesta za koja nije imao potrebne godine iskustva propisane sistematizacijom.

24sata su imala uvid i u kaznenu prijavu i u detaljno obrazložena dodatna sporna zapošljavanja, ali kako zasad ti slučajevi nisu inkriminirani, nećemo objaviti imena. Među njima je i sin jednog od šefova Sigurnosno-obavještajne agencije, koji ranije nije prošao testiranja. Zatim, bivši visokorangirani djelatnik Vojno-sigurnosne agencije, a radno mjesto na koje je zaposlen je uveo Bagarić i jedino za to radno mjesto se tražilo deset godina iskustva u VSOA-i.

Bagarićev prijatelj i pomoćnik iz vremena dok je vodio ratno zrakoplovstvo, sad je jedan od izvršnih direktora. Zaposleno je i troje ljudi iz Bagarićeva bivšeg odjela dok je radio u Agenciji za civilno zrakoplovstvo, a od toga je jedan od njih promaknut na bolje plaćeno radno mjesto dan nakon zaposlenja u tvrtci. Zaposlena je i nećakinja donedavno utjecajnog HDZ-ovca...

- Nikada se u povijesti Hrvatske kontrole zračne plovidbe nije dogodilo da poslove izvršnog direktora sektora obavljaju radnici koji nisu radili u sustavu tvrtke minimalno 10 do 15 godina. Sada je troje ljudi koje je zaposlio Bagarić unutar zadnje četiri godina napredovalo na te funkcije - kaže nam sugovornik iz HKZP-a.

Općinsko državno odvjetništvo je tražilo i istražni zatvor za Bagarića kako ne bi mogao ponoviti kaznena djela i kako ne bi utjecao na svjedoke koji još rade u tvrtki, ali su odlučili surađivati sa tužiteljima. Sud je odbio taj zahtjev, pa je direktor na funkciji i na slobodi. Vlada Andreja Plenkovića je postavila Bagarića za direktora i nisu ga smijenili. Bagarićev odvjetnik je ustvrdio da su uvjereni da će na sudu dokazati nevinost svog klijenta.

