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ŽENA (45) U ISTRAŽNOM ZATVORU

DORH: Žena (46) uhićena zbog mučenja pasa. 'Umirali su bez hrane i primjerenog boravka'

Piše Ivan Jukić,
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DORH: Žena (46) uhićena zbog mučenja pasa. 'Umirali su bez hrane i primjerenog boravka'
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24sata Vanici: Zbog zanemarivanja uginulo više pasa | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Najmanje 15 pasa je uginulo, dok je njih 35 pronađeno u izrazito lošem stanju, pothranjeno i s ozbiljnim zdravstvenim problemima

Općinsko državno odvjetništvo u Sisku je, po primitku kaznene prijave Policijske uprave sisačko-moslavačke, provelo dokaznu radnju prvog ispitivanja hrvatske državljanke (1980.) zbog kaznenih djela povrede djetetovih prava iz članka 177. stavka 1. Kaznenog zakona i ubijanja ili mučenje životinja iz članka 205. stavka 1. u vezi članka 52. Kaznenog zakona.

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Postoji osnovana sumnja da je osumnjičena 46-godišnjakinja u razdoblju od listopada 2020. do početka lipnja 2026. na širem području Općine Dvor počinila kaznena djela povrede djetetovih prava na štetu svog djeteta.

Osnovano se sumnja i da osumnjičenica tijekom određenog razdoblja sve do početka lipnja 2026., nije vodila brigu o najmanje 50 pasa koji su povjereni udruzi za zaštitu životinja koju je vodila, na način da im nije osigurala hranu, veterinarsku skrb te primjeren prostor za boravak, pri čemu su životinje bile izložene nepotrebnim mukama, što je dovelo do uginuća najmanje 15 pasa, dok je 35 pasa pronađeno u pothranjenom i teškom zdravstvenom stanju.

Sucu istrage Županijskog suda u Sisku podnesen je prijedlog za određivanje istražnog zatvora protiv 46-godišnjakinje zbog opasnosti od utjecaja na svjedoka te opasnosti od ponavljanja kaznenog djela (članak 123. stavak 1. točka 2. i  3. Zakona o kaznenom postupku), koji prijedlog je sud prihvatio te odredio istražni zatvor iz navedenih zakonskih osnova.

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Komentari 2
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