Najmanje 15 pasa je uginulo, dok je njih 35 pronađeno u izrazito lošem stanju, pothranjeno i s ozbiljnim zdravstvenim problemima
DORH: Žena (46) uhićena zbog mučenja pasa. 'Umirali su bez hrane i primjerenog boravka'
Općinsko državno odvjetništvo u Sisku je, po primitku kaznene prijave Policijske uprave sisačko-moslavačke, provelo dokaznu radnju prvog ispitivanja hrvatske državljanke (1980.) zbog kaznenih djela povrede djetetovih prava iz članka 177. stavka 1. Kaznenog zakona i ubijanja ili mučenje životinja iz članka 205. stavka 1. u vezi članka 52. Kaznenog zakona.
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Postoji osnovana sumnja da je osumnjičena 46-godišnjakinja u razdoblju od listopada 2020. do početka lipnja 2026. na širem području Općine Dvor počinila kaznena djela povrede djetetovih prava na štetu svog djeteta.
Osnovano se sumnja i da osumnjičenica tijekom određenog razdoblja sve do početka lipnja 2026., nije vodila brigu o najmanje 50 pasa koji su povjereni udruzi za zaštitu životinja koju je vodila, na način da im nije osigurala hranu, veterinarsku skrb te primjeren prostor za boravak, pri čemu su životinje bile izložene nepotrebnim mukama, što je dovelo do uginuća najmanje 15 pasa, dok je 35 pasa pronađeno u pothranjenom i teškom zdravstvenom stanju.
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