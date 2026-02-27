Dosad umrlo 75 ljudi od gripe, više od 40.000 je bilo oboljelih

Zbog gripe odnosno komplikacija od nje u ovoj je sezoni dosad preminulo 75 osoba, najnoviji su podaci Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (HZJZ). Zaključno s 22. veljače, zaprimljeno je ukupno 40.630 prijava oboljelih od gripe. Broj oboljelih je u padu no gripe i dalje ima u svim županijama, najveću stopu bilježi Osječko-baranjska županija.

Porast broja oboljelih od gripe | Foto: Neva Zganec/PIXSELL

I dalje je, uobičajeno, broj zaraženih najviši u djece predškolske i školske dobi, a najniži u osoba u dobi od 65 godina i više. Kako upozorava HZJZ, gripa je u određenim rizičnim skupinama kao što su osobe starije od 65 te kronični bolesnici, neovisno o dobi, češće praćena komplikacijama i smrtnim ishodom.

"Teško je reći koliko stvarno osoba umre izravno ili, što je češće, neizravno od gripe, kao posljedica pogoršanja osnovne bolesti ili komplikacije, poput upale pluća ili sepse. Tijekom ove sezone do sada su prijavljena sedamdeset i pet smrtna ishoda zbog gripe i njezinih komplikacija, napominje HZJZ.