Obavijesti

News

Komentari 6
PADA BROJ OBOLJELIH

Dosad umrlo 75 ljudi od gripe, više od 40.000 je bilo oboljelih

Piše Bojana Mrvoš,
Čitanje članka: < 1 min
Dosad umrlo 75 ljudi od gripe, više od 40.000 je bilo oboljelih
2
Porast broja oboljelih od gripe | Foto: Neva Zganec/PIXSELL

I dalje je ima u svim županijama, najveću stopu bilježi Osječko-baranjska županija. Uobičajeno, broj zaraženih najviši je u djece predškolske i školske dobi

Admiral

Zbog gripe odnosno komplikacija od nje u ovoj je sezoni dosad preminulo 75 osoba, najnoviji su podaci Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (HZJZ). Zaključno s 22. veljače, zaprimljeno je ukupno 40.630 prijava oboljelih od gripe. Broj oboljelih je u padu no gripe i dalje ima u svim županijama, najveću stopu bilježi Osječko-baranjska županija. 

Porast broja oboljelih od gripe
Porast broja oboljelih od gripe | Foto: Neva Zganec/PIXSELL

I dalje je, uobičajeno, broj zaraženih najviši u djece predškolske i školske dobi, a najniži u osoba u dobi od 65 godina i više. Kako upozorava HZJZ, gripa je u određenim rizičnim skupinama kao što su osobe starije od 65 te kronični bolesnici, neovisno o dobi, češće praćena komplikacijama i smrtnim ishodom.

"Teško je reći koliko stvarno osoba umre izravno ili, što je češće, neizravno od gripe, kao posljedica pogoršanja osnovne bolesti ili komplikacije, poput upale pluća ili sepse. Tijekom ove sezone do sada su prijavljena sedamdeset i pet smrtna ishoda zbog gripe i njezinih komplikacija, napominje HZJZ. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 6
Razoran potres u Čileu od 8.8 Richtera poremetio je Zemljinu rotaciju i skratio trajanje dana
NA DANAŠNJI DAN

Razoran potres u Čileu od 8.8 Richtera poremetio je Zemljinu rotaciju i skratio trajanje dana

Bio je to jedan od najrazornijih potresa u čileanskoj povijesti koji je odnio više od 500 života, a brojni su nestali. Od Valparaísa na sjeveru do Araukarije na jugu, šteta je bila ogromna...
Skandalozni dosje: Evo tko su stvarni igrači iza planova o ukrajinskim klaonicama pilića!
AFERA PILIĆI

Skandalozni dosje: Evo tko su stvarni igrači iza planova o ukrajinskim klaonicama pilića!

NOVI EXPRESS doznaje kako je vrlo izvjesna mogućnost da i drugi strani investitor odustane od gradnje, i to nakon što je utukao 30 milijuna eura u kupnju zemljišta na nekoliko lokacija
Branko Borković imao nesreću, naletio na pješaka! Nazvali smo ga: Dijete je udarilo u moj auto
NA ZEBRI

Branko Borković imao nesreću, naletio na pješaka! Nazvali smo ga: Dijete je udarilo u moj auto

Dolaskom do pješačkog prelaza, negdje kod kućnog broja 10 nije smanjio brzinu kretanja i propustio pješaka. Naletio je na maloljetnog pješaka, rekli su nam iz zagrebačke policije

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026