Došao je u sobu i mrtvo hladno mi rekao: 'Ja sam ubio djecu!'

Razgovarali smo Katicom Rođak u kući na Pagu gdje je jučer njezin suprug Josip bacio četvero djece s prvog kata.

POSLUŠAJTE RAZGOVOR S MAJKOM:

- Ja nisam ni slutila što će se dogoditi. On je mene ujutro u 5.56 sati pitao je li spavam. Ja sam se okrenula i valjda sam zaspala. Mislila sam da se on dignuo jer svako jutro ode u dućan po kruh. Onda sam čula krik. Mislila sam da je mala pustila na mobitel neki video. Kad je on došao u sobu vidjela sam da je uhvatio za ruku A. (djevojčicu koja je najteže ozlijeđena) i nosio je. Mislila sam da je nosi u dnevni boravak. On se vratio unutra i mrtvo hladno mi rekao: 'Ja sam ubio djecu'.

Majka je onda počela vikati: 'Kurvin sine'

- Ja sam mu rekla: 'Monstrume, kuda sada bježiš?!'. On je nakon toga otišao na policiju i prijavio se. Ne mogu mu to oprostiti - prisjeća se Katica.

Ispričala je kako njezin suprug nije ranije zlostavljao djecu.

- Bio je ok. Što mu je jučer puklo, ja ne znam. Nismo se ni svađali niti ništa - rekla je, a na pitanje je li dolazio Centar za socijalnu skrb odgovorila je:

- Centar je dolazio zbog moje najstarije kćeri. Bilo je malo problema.

Rekla je da njezin muž više nikad neće vidjeti djecu.

- Pristupa kod djece njemu više nema! K djeci više neće doći. Mene mala pita: mama, je l' će tata doći živjet s nama? Ja sam rekla ne. Jer boje ga se, doživjeli su traumu. Na beton ih je bacio! Ajde da je bila trava barem, možda ne bi bile tolike ozljede, ali beton... Uzet ću odvjetnika, on više nikad neće imati pristupa djeci.

Odgovorila je i na navode da je zanemarivala djecu.

- Za klevete koje neki susjedi pričaju, tužit ću ih! Sve one koji su lagali i srali! Da su djeca zanemarena, to sam sve čula, da sam neodgovorna majka i da se svašta o meni priča. Zna i gospodin Bernardo (gospodin u čijoj kući žive) da ih kupamo i da su uvijek u čistome, neka oni pometu pred svojim pragom pa neka o drugima pričaju. I ravnateljica škole neka pričepi jezičinu, nešto je rekla da je mala zanemarena...