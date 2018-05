Došao k svijesti čim su roditelji dali izjavu o doniranju organa

Trinaestogodišnji dječak se probudio iz kome, netom nakon što su njegovi roditelji potpisali izjavu o doniranju njegovih organa. Trenton McKinley iz Alabame je u nesreći prije dva mjeseca pretrpio sedam fraktura lubanje i tešku traumu mozga.

Liječnici su roditeljima rekli da Trevor 'više nikada neće biti normalan', piše Fox10.

Nesreća se dogodila u igri, prilikom prevrtanja dječjeg buggy vozila. Trentonov prijatelj je upravljao Buggyjem i naglo zakočio što je dovelo do izvrtanja.

- Udario sam u beton, a kolica su mi pala na glavu. Nakon toga se više ničeg ne sjećam - kazao je Trenton za Fox10.

Hitno je prevezen u USA Medical Center na hitnu operaciju.

- Sve što sam vidjela su kolica s kojih su visile noge. Bio je mrtav 15 minuta - rekla je njegova majka Jennifer Reindl. Nakon oživljavanja, doktori su rekli da više nikad neće biti normalan, dodaje.

Trenton je sljedećih nekoliko dana ležao bez moždane aktivnosti, jedva dišući. Njegovi roditelji morali su se suočiti s teškom odlukom. Odlučili su potpisati dokumentaciju za doniranje njegovih organa.

- Petero djece je trebalo organe, a bili su kompatibilni s Trevorom - objasnila je majka, dodavši kako nije bilo pošteno da konstantno oživljavaju Trevora jer time samo još više oštećuju ostale organe.

