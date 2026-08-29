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IMA I OZLIJEĐENIH

Doseljenici napali novinare NBC-a i palestinsku obitelj: 'Iskočili su, pretukli nas i ušli u auto...'

Piše HINA,
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Doseljenici napali novinare NBC-a i palestinsku obitelj: 'Iskočili su, pretukli nas i ušli u auto...'
Foto: AYAL MARGOLIN
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Radikalni izraelski doseljenici napali su članove američke televizijske ekipe i jednu palestinsku obitelj na okupiranoj Zapadnoj obali, javili su u subotu izraelski mediji

Muškarac i žena navodno su ozlijeđeni u incidentu. Palestinska novinska agencija WAFA izvijestila je da se incident dogodio u selu Jalud, južno od Nablusa. NBC News izvijestio je da je nekoliko novinara američke televizijske kuće napadnuto.

Novinari su pratili obitelj do kuće koju je ona ranije bila prisiljena napustiti. WAFA je izvijestila da su doseljenici razbili vjetrobransko staklo vozila kojim su putovali djelatnici američke televizijske kuće NBC News.

"Iskočili su, pretukli nas, pa uskočili natrag u auto", rekao je Matt Bradley, međunarodni dopisnik NBC Newsa. Zadobio je dva udarca u ruku i naknadno mu je pružena liječnička pomoć u obližnjoj klinici.

Izraelska vojska izjavila je da su sigurnosne snage također raspoređene u Jaludu "kako bi spriječile daljnje nemire i uspostavile red u regiji". Najoštrije je osudila "sve oblike nasilja".

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