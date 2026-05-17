Kolega ubijenog mladića (19) iz Drniša: 'Čim je položio vozački, otišao je zaraditi dnevnicu...'

Radio sam s ubijenim mladićem, ima 15 dana da ne radim u toj pizzeriji. On je došao prije mjesec i pol raditi, riječ je o odličnom, vrhunskom momku. I on i obitelj su divni. Što drugo reći o momku od 19 godina koji subotu navečer ne ide vani, nego ide zaradit dnevnicu radom. Nemam riječi za njega, od kulture do dobrote i poštovanja - priča za 24sata konobar koji je radio s ubijenim mladićem u pizzeriji sve do prije dva tjedna.

Želio je ostati anoniman jer je ubojica na slobodi i strah ga je. Kaže da je cijelo mjesto u šoku i strahu iako je, naglašava, ubojica bio opće poznat svima.

- Kako mi svi znamo o njemu, tako je morala znati i policija. Dostavljači inače njemu nisu dostavljali, a ja ga kao konobar nikad nisam posluživao. Muški rod ga se nije bojao, jer se on njih bojao. Ali prema ženama je bio bezobrazan i bahat - kaže nam bivši kolega ubijenog mladića koji čim je položio vozački ispit, a još je bio maturant, išao zaradit dnevnicu.

Drniš je zavijen u crno, a strah je, kako nam kaže konobar, ušao u sve mještane.

Podsjetimo, nakon stravičnog ubojstva u Drnišu, na površinu izlaze mnoge lokalne priče o Kristijanu Aleksiću (50), kojega policija dovodi u vezu s ubojstvom mladića koji mu je dostavljao pizzu, u subotu 16. svibnja oko 23.05 sati.

- Ovaj ubojica... to je čovik... ne znam uopće šta bi vam reka, nije mi jasno da je neko dozvolija da takav čovik šeta gradom, to je prvo i osnovno. Takav čovik nema šta raditi među ljudima - rekao je za Slobodnu Dalmaciju Marin Ivić, 35-godišnjak koji kao konobar radi u ugostiteljskom objektu za koji je pokojni mladić dostavljao hranu i dodao kako je bilo samo pitanje vremena kad će ovako nešto napraviti jer je, nakon izlaska iz zatvora i dolaska kući, prijetio i govorio o tome po ulici.