Došli sa svadbe i umrli: Sud je odlučio da dimnjačar nije kriv!

Jučer je na Općinskom sudu u Puli nepravomoćnom oslobađajućom presudom dovršen postupak protiv dimnjačara, 26-godišnjeg Đina Tomića iz Čavli, koji je bio osumnjičen za tragičnu smrt Patrika Blaška (27) i Lare Nikolić (22) u agroturizmu Milena u Bačvi kod Višnjana.

Đina Tomića se sumnjičilo da je počinio teško kazneno djelo protiv opće sigurnosti dovođenjem u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom ili sredstvom jer je par preminuo od trovanja ugljičnim monoksidom.

U kratkom obrazloženju oslobađajuće presude sutkinja Vera Glasnović Gjoni je rekla:

- Ovaj kazneni postupak je izazvao veliku pažnju javnosti. Potpuno razumljivo jer je u pitanju tragedija, na tragičan način izgubio je život mladi par, a ovo vijeće je u prvom redu zbog pijeteta prema njima željelo rasvijetlili sve okolnosti slučaja. Nije sporan uzrok smrti. Bilo je to trovanje plinom zbog nepravilnih plinskih instalacija. To je na prvi pogled nesretni slučaj, ali svakako postoji ljudski faktor, propust određene osobe, koji je u uzročnoj vezi s tragedijom. Vijeće je još prije nekog vremena steklo uvjerenje da okrivljeni ne može biti odgovoran. Međutim, nastavilo se s postupkom zbog dva razloga: ljudskog i profesionalnog. Sudu je bilo važno da u detalje ispita sve momente vezane za ovu tragediju. Namjera je bila pomalo i izvan osnovnog zadatka ovog konkretnog postupka (utvrđivanje krivnje okrivljenog) kako bi se došlo do nekih konkretnih činjenica koje bi ukazivale na mogućnost odgovornosti nekih drugih osoba koje u ovoj sudnici nisu bile u svojstvu okrivljenika - piše Regional Express.

Podsjetimo, Patrik Blaško iz Poreča i Lara Nikolić iz Vrvari tog se kobnog dana, nakon svadbe, nisu pojavili na doručku.

Njihova beživotna tijela u apartmanu su zatekli prijatelji, a mrtvozornik je mogao samo utvrditi smrt.

Nakon obdukcije i toksikološkog vještačenja, utvrđeno je da je par umro od trovanja ugljikovim monoksidom koji je u sobu došao preko instalacija, a to su 2015. godine potvrdili i iz Centra za forenzična ispitivanja, istraživanja i vještačenja 'Ivan Vučetić' iz Zagreba.

Ubrzo nakon toga Općinsko državno odvjetništvo u Puli je podiglo optužnicu samo protiv dimnjačara Đina Tomića, a koji je tada imao 23 godine i bio je zaposlen u tvrtki D.I.M.Š.O. iz mjesta Čavli. Teretili su ga da nije dobro pregledao instalacije.

Dimnjačar 'nije mogao vidjeti nedostatke'

- Okrivljenik kao dimnjačar kojeg je uputio D.I.M.Š.O. nije mogao utvrditi te nedostatke budući da takvi kontrolni postupci nisu definirani niti propisani kod redovitog čišćenja dimnjak, ustvrdio je vještak.

Objasnio je i da su se propusti dogodili iz najmanje tri situacije: puštanja plina u instalacije kod priključenja, adaptacije nadogradnje potkrovlja te ponovnog punjenja plinske instalacije plinom i po nalogu servisera koji je uputio da se ishoduje dimnjačarski stručni nalaz kao sastavni dio plinske instalacije za dokazivanje ispravnosti tog dijela da bi serviser uopće mogao pristupiti servisu.

- Kao stručna osoba mogu navesti da spornom prilikom okrivljenik nije mogao utvrditi nedostatke na dimnjaku koji su kasnije definirani, on nije bio opremljen za to. On u kontrolnom postupku čišćenja dimnjaka nije mogao utvrditi tehničku neispravnost dimnjaka, rekao je tada vještak.