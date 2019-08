Došli su sa svadbe, legli i umrli: Istražuju i vlasnika apartmana

Nakon svadbenog slavlja, kao i svi drugi tada, otišli su spavati u jedan od apartmana agroturizma Milena u Bačvi, malenom selu u blizini Višnjana od kud se u daljini vidi more. No ujutro se nisu pojavili na doručku pa su ih prijatelji otišli probuditi.

Uslijedio je šok, jer umjesto njihovih nasmijanih lica zatekli su beživotna tijela Patrika Blaška (27) iz Poreča i Lare Nikolić (22) iz Varvari. Taj događaj koji se zbio prije četiri godine doslovno je zaprepastio hrvatsku javnost.

Od tada do danas još uvijek se utvrđuje tko je krivac, no izgleda da se tom slučaju ipak polako nadzire kraj.

Podsjetimo, mladi par, otkriveno je to nakon obdukcije i toksikološkog vještačenja, umro je od trovanja ugljikovim monoksidom koji je u sobu došao preko instalacija, a to su 2015. godine potvrdili i iz Centra za forenzična ispitivanja, istraživanja i vještačenja 'Ivan Vučetić' iz Zagreba. Ubrzo nakon toga Općinsko državno odvjetništvo u Puli je podiglo optužnicu samo protiv dimnjačara Đina Tomića, a koji je tada imao 23 godine i bio je zaposlen u tvrtki D.I.M.Š.O. iz mjesta Čavli. Teretili su ga da nije dobro pregledao instalacije, no kako se klupko odmotava izgleda da on neće biti jedini krivac.

Da je to istinita tvrdnja potvrdila nam je i riječka odvjetnica Ingrid Barić, a koja zastupa obitelji poginulih Patrika i Lare. Barić nam kazala da su proširenje istrage tražili u više navrata. Pisali su prijave Općinskom državnom odvjetništvu u Pazin, Županijskom sudu u Puli, Županijskom sudu i Državnom odvjetniku u Zagrebu, i mnogim drugim tijelima.

Dobivali su odbijenice, no odjednom se ipak se desila prekretnica i najnovije rješenje došlo je 12. kolovoza. U njemu stoji da će se provoditi istraga i protiv direktora dimnjačarskog društva Marka Bajraktarevića, ujedno i vlasnika tvrtke D.I.M.Š.O. kao i protiv Đorđe Stefanova, vlasnika agroturizma Milena, a uz njih kao i dosad i protiv dimnjačara Tomića. No to izgleda nije sve, jer kako nam ekskluzivno rekla odvjetnica Barić, proširiti će prijavu i na distributera plina.

Odvjetnica kaže da je njoj i stranci koje zastupa u interesu samo istina, jer kazneni postupak koji se vodio protiv dimnjačara Tomića bio je vrlo površno obavljen. Smatra da je on samo žrtveno janje, iako u cijelom lancu i sam ima dio odgovornosti. Naime, mladi dimnjačar trebao je na licu mjesta vidjeti da tamo nema atesta, trebao je reći vlasniku da se ne smije koristiti dimnjakom, no izgleda da je on tamo poslan samo da dimnjak očistiti, a ne da obavi provjeru ili testiranje objasnila nam odvjetnica Barić.

Zbog svega navedenog sprovedeno je još jedno vještačenje, a ono pokazalo da kotao koji je radio na plinsku energiju, a postavljen je u objektu, nije bio ispravan. Upravo to se sad smatra dovelo do smrti mladoga para, te ujedno traženja krivca i proširenja istrage, rekla nam je na kraju odvjetnica.

Zvali smo i vlasnika agroturizma Đorđe Stefanova, a on nam telefonski kazao da je zatečen i da ne zna što bi mogao komentirati. Veli da je za proširenje istrage doznao upravo našim pozivom i da se ne smatra se krivim jer od dimnjačara dobio potvrdu da sve je u redu. Kaže da sigurno ne bi upotrebljavao ne ispravne instalacije zbog gostiju i svoje vlastite djece, te kako mu zaista žao zbog tragedije.

Ponovni uviđaj cijelog slučaja na terenu bit će krajem ljeta, a što će tada se utvrditi tek je za vidjeti.