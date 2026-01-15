Došlo je vrijeme da Plenković zakuca HDZ-ovu tablu na pročelje zgrade Ustavnog suda

Bližimo se trenutku kad će Andrej Plenković zakucati tablu HDZ-a na zgradu Ustavnog suda. Da se definitivno označi kome taj sud pripada, tko ga puni, tko njime dominira i tko ga kontrolira.

Ako već nekome dosad to nije bilo jasno.

A usput bi mogao to napraviti i na zgradi Vrhovnog suda. Kao što je to već učinio na Državnom odvjetništvu i Uskoku, ali i drugim institucijama koje je HDZ osvojio, pokorio ili eutanazirao.

"Smatramo da je to pravedno i pravično, sukladno načelu razmjernosti koje je do sada Hrvatski sabor koristio u prošlosti i koje reflektira snagu i političke odnose u Hrvatskom saboru koje su izabrali hrvatski građani 2024.", poručio je nedavno premijer Plenković, objašnjavajući zašto bi HDZ-ova većina trebala dobiti dva nova ustavna suca, a oporba jedan.

Aktivno sabotira

U isto vrijeme, Plenković već godinama aktivno izbjegava ili otežava izbor novog predsjednika Vrhovnog suda: nekad zbog procedure, nekad zbog političke nepodobnosti, nekad zbog nesviđanja, nekad zbog zakulisnih špijunskih insinuacija, a nekad zbog pukog inaćenja.

Misli da je to Milanovićev sud i želi poduzeti sve da ga u tome sabotira.

Baš kao što jednakim žarom odbija dogovor s predsjednikom Zoranom Milanovićem oko imenovanja novih veleposlanika.

Ustavni sud, dakle, više ne bi trebao biti hrvatski, već HDZ-ov sud, kao što je to već postao DORH nakon imenovanja "HDZ-ovog dečka" Ivana Turudića, kao što je HDZ već pokorio ili posvojio brojna druga tijela, od Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa do pravobranitelja.

Uzima plijen

Plenković misli da je "pravedno i pravično" bilo da HDZ osvoji Ustavni sud jer je pobijedio na parlamentarnim izborima. Na kojima je, eto, s partnerima osvojio 34 posto glasova i 61 od 151 mandata u Hrvatskom saboru. Zašto bi onda bilo "pravedno i pravično" da stranka s trećinom osvojenih glasova hrvatskih birača dobije potpunu kontrolu na Ustavnom sudu?

Plenković misli da je "pravedno i pravično" da pobjedniku pripadne plijen?

"Ispada da je potpuno nevažno tko će biti na čelu Vrhovnog suda i tko će biti ustavni suci, samo je bitno da su pod njihovom kontrolom", komentirala je bivša premijerka Jadranka Kosor na N1 televiziji. "Mislim da je predsjednik Vlade apsolutno htio poručiti da je on šef u ovoj državi".

Načuo je nešto

Imajući to u vidu, cinično je zvučala Plenkovićeva opaska na jutrošnjem Aktualnom prijepodnevu u Hrvatskom saboru kako je "načuo" da SDP od svojih kandidata, ako žele da budu izabrani, po svakom pitanju slijede političku liniju SDP-a.

To je sada temelj na kojem Plenković gradi svoju argumentaciju za osvajanjem Ustavnog suda.

Kao da HDZ ne očekuje od svakog svog kandidata, na svakoj razini odlučivanja, u svakoj grani djelovanja, na bilo kojoj poziciji ili u bilo kojoj ulozi, da slijedi političku liniju HDZ-a.

Je li ikada bilo iskakanja iz tih tračnica?

Sada Plenković direktno ucjenjuje oporbu da će morati plesati kako Plenković svira ili ustavni suci neće biti izabrani.

Jer mu je važnije da Ustavni sud bude HDZ-ov, nego da bude hrvatski.