'Dosta je s apelima građanima, treba poduzeti strože mjere'

Kaže kako je dosta s apelima građanima jer oni očito ne funkcioniraju, stoga je potrebno poduzeti strože mjere. ' Ovo nije bezazleno, treba se paziti', poručio je Štagljar

<p>Molekularni biolog Igor Štagljar za <a href="http://hr.n1info.com/Vijesti/a565534/Stagljar-Dosta-je-s-apelima-gradjanima-treba-poduzeti-stroze-mjere.html" target="_blank">N1 </a>je istakuo je kako je situacija s epidemijom puno ozbiljnija no što se čini.</p><p>- Građani RH ne razumiju koliko je epidemiološki tim zajedno s Vladom dobro hendlao ovaj virus na samom početku. Smrtnost je oko 1,6 posto. Kada to uspoređujem s Kanadom, Hrvatska je bolje riješila situaciju. Zbog toga građani imaju osjećaj da je to bezazlena bolest, da je to sve prodavanje magle. A stvarno nije - rekao je molekularni biolog, pojašnjavajući kako je u Hrvatskoj smrtnost 1,6 posto, u Kanadi je 5 posto, u Meksiku 10 posto, dok je globalno između 1 i 3 posto.</p><p>Ne želi širiti paniku, kaže, ali apelira na odgovornost.</p><p>- Moramo raditi što više od kuće, nositi maske… To nas može držati dalje od virus. Transmisija virusa se širi, to je očito. Do kraja sljedećeg tjedna moglo bi biti i 2000 slučajeva - poručio je.</p><p>Kaže kako je dosta s apelima građanima jer oni očito ne funkcioniraju, stoga je potrebno poduzeti strože mjere.</p><p>- Ovo nije bezazleno, treba se paziti. Ljudi koronu uspoređuju s gripom – tu se ne radi o nikakvoj gripi. Od gripe u svijetu umre između 200 i 600 tisuća ljudi bez lockdowna, distance i maski, od covida je dosad u svijetu umrlo 1,1 milijun ljudi uz sve lockdowne”, komentirao je Štagljar.</p><h2>Ništa od kolektivnog imuniteta</h2><p>No usprkos tome, daleko smo od kolektivnog imuniteta, upozorava.</p><p>Pojasnio je da serološki testovi pokazuju koliko je ljudi u određenoj populaciji došlo u kontakt s virusom, a da bismo dostigli kolektivni imunitet moramo imati procijepljenost 70 posto.</p><p>- Vrlo smo daleko od imuniteta krda koji bi se dosegnuo s prirodnim prokuživanjem ovog virusa - rekao je i ponovio kako smatra da je cjepivo jedini način.</p><p>Ne slaže se s kolegom Miroslavom Radmanom koji vjeruje da je moguće da se virus sam uništi. Smatra da će nas od pandemije spasiti isključivo cjepivo.</p><p>No brine ga još jedna epidemija – onkoloških oboljenja. Ističe kako je puno procedura odgođeno i strahuje da ćemo nakon epidemije imati više onkoloških bolesnika kojima će tumor biti dijagnosticiran u trećem ili četvrtom stadiju.</p>