Dosta je više skrivenog trošenja javnog novca koji ide u sport
Transparentnost je protuotrov za zlouporabu moći i javnog novca. Tog jednostavnog principa se i dalje ne pridržavaju sportski savezi, a afera u Skijaškom savezu je pokazala kako se novac može sustavno godinama izvlačiti bez da bilo tko što primijeti. Krajnje je vrijeme da ova golema afera u kojoj je samo Skijaški savez oštećen za nevjerojatnih 30 milijuna eura bude prekretnica u transparentnosti financiranja sporta. Sport treba dobiti i javni novac, a građani, ali i članovi moraju znati kako se on troši. Do detalja. Ovo što sad imamo je najniža razina transparentnosti, puka forma.