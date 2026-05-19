FOTO Pogledajte kako se srušio most u BiH: Obustavljen je i promet na granici...

Urušio se dio mosta na graničnom prijelazu (GP) Gradiška na bosanskohercegovačkoj strani granice. Zbog oštećenja na mostu između graničnih prijelaza Stara Gradiška (HR) i Gradiška (BiH) prekinut je promet u oba smjera, javlja HAK.
Povećana je gužva na drugim graničnim prijelazima, a zastoji se kreću od 10 do 30 minuta.
- Obustavljen je promet na graničnom prijelazu Stara Gradiška na državnoj cesti DC5, zbog oštećenja mosta na području Bosne i Hercegovine - javljaju Hrvatske ceste.
- Sukladno zaprimljenoj informaciji te u koordinaciji s policijom, promet je privremeno zatvoren radi sigurnosti svih sudionika u prometu - priopćili su.
Promet se trenutno odvija obilazno preko graničnog prijelaza Slavonski Brod (DC53). Hrvatske ceste, kako su dodali, u ovom trenutku očekuju službene i detaljnije informacije nadležnih institucija iz Bosne i Hercegovine o vrsti i opsegu oštećenja te mogućnostima ponovnog uspostavljanja prometa. Mole vozače za razumijevanje.
