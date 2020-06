'Dosta pljačke': Porezna ima 28 milijardi kn nenaplaćenog duga

Sinčić je ustvrdio kako je nedopustivo da podobni poduzetnici, bliski vlasti i pojedinim političarima, imaju pogodnosti da im se oprašta porez i gleda kroz prste...

<p>Iz Koalicije Dosta pljačke rekli su u srijedu da Porezna uprava ima 28 milijuna kuna nenaplaćenog poreza od hrvatskih poreznih obveznika i da godišnje otpiše do 2 milijarde kuna poreznog duga, ocijenivši da se iza toga skriva klijentelizam i netransparentnost. </p><p>- Danas smo pred Poreznom upravom da upozorimo na netransparentan, pristran, nepošten i licemjeran način funkcioniranja porezne uprave. Od kada je ministar financija <strong>Zdravko Marić</strong> došao iz Agrokora u Poreznu upravu, nastavio je s klijentelističkim pristupom njezinom funkcioniranju - ustvrdio je predsjednik Živog zida <strong>Ivan Vilibor Sinčić</strong> na konferenciji za medije.</p><p>Predsjednik stranke Promijenimo Hrvatsku<strong> Ivan Lovrinović </strong>rekao je da je do podatka o 28 milijardi kuna nenaplaćenih poreznih dugovanja došao uputivši zastupničko pitanje Poreznoj upravi, na čiji je odgovor čekao 250 dana.</p><p>- Odgovorili su i da godišnje iznosi između 1,5 milijardi i 2 milijarde kuna zastare, no nisu otkrili kome su se otpisali dugovi rekavši da je to porezna tajna - dodao je Lovrinović.</p><p>Sinčić je ustvrdio kako je nedopustivo da podobni poduzetnici, bliski vlasti i pojedinim političarima, imaju pogodnosti da im se oprašta porez i gleda kroz prste.</p><p>Na novinarski upit imaju li podatke kome je porez otpisan, Sinčić je rekao da 'imaju određene podatke', ali nije precizirao o kome se radi.</p><p>Dodao je da su s 'klijentelističkim načinom funkcioniranja Porezne uprave' upoznati i preko svojih zviždača, koji su u njoj zaposleni. </p><p>- Tražimo da Porezna uprava bude neovisno stručno tijelo i da jednako postupa prema svim obveznicima poreza - poručio je Sinčić, kazavši da će nakon parlamentarnih izbora zatražiti da se ukine porezna tajna oko otpisa poreznih dugova.</p><p>Ispred Središnjeg ureda Porezne uprave članovi platforme Dosta pljačke razvili su i transparente s natpisima "28 milijardi kuna nenaplaćenog poreza" i "Podobnima sve, nepodobnima ovrha".</p>