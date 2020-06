- Ono \u0161to bi Plenkovi\u0107, bankari i tajna dru\u0161tva htjeli je da se mi glo\u0111emo na osobnoj razini do sudnjeg dana. Me\u0111utim, \u017eelim ih razo\u010darati, kao i sve one koji su mislili da \u0107e jedna jako lijepa pri\u010da stati i ne\u0107e se nastaviti - rekao je Pernar i zaklju\u010dio:

- Dana\u0161njim danom otvaramo novo poglavlje, ne samo me\u0111u nama, ve\u0107 op\u0107enito na politi\u010dkoj sceni.

Oglasio se potom i \u010delnik \u017divog zida, Sin\u010di\u0107:

- Drago mi je da si shvatio da obra\u010dun na osobnoj razini ne vodi nikamo, Hrvatska\u00a0nema vremena za ovo, gre\u0161aka je bilo na obje strane, prihva\u0107am ispriku, \u010deka nas jako te\u0161ka jesen, a bilo kakav sukob baca sav na\u0161 dugogodi\u0161nji rad u vodu, to se ne smije dogoditi, ja ti pru\u017eam ruku i prihva\u0107am da bude\u0161 dio platforme 'Dosta plja\u010dke'!

Pomirili su se Pernar i Sinčić!

Drago mi je da si shvatio da obračun na osobnoj razini ne vodi nikamo, Hrvatska nema vremena za ovo, grešaka je bilo na obje strane, prihvaćam ispriku, rekao je Ivan Vilibor Sinčić

<p>Sretan san što smo zajedno, jer smo zajedno trebali biti sve ovo vrijeme. Žao mi je što smo se razišli u jednom trenutku našeg političkog puta, no sad smo se opet spojili, započeo je <strong>Ivan Pernar</strong> u prijenosu uživo kojeg su emitirali on i <strong>Ivan Vilibor Sinčić</strong> na Facebooku.</p><p>- Ono što bi Plenković, bankari i tajna društva htjeli je da se mi glođemo na osobnoj razini do sudnjeg dana. Međutim, želim ih razočarati, kao i sve one koji su mislili da će jedna jako lijepa priča stati i neće se nastaviti - rekao je Pernar i zaključio:</p><p>- Današnjim danom otvaramo novo poglavlje, ne samo među nama, već općenito na političkoj sceni.</p><p>Oglasio se potom i čelnik Živog zida, Sinčić:</p><p>- Drago mi je da si shvatio da obračun na osobnoj razini ne vodi nikamo, Hrvatska nema vremena za ovo, grešaka je bilo na obje strane, prihvaćam ispriku, čeka nas jako teška jesen, a bilo kakav sukob baca sav naš dugogodišnji rad u vodu, to se ne smije dogoditi, ja ti pružam ruku i prihvaćam da budeš dio platforme 'Dosta pljačke'!</p>