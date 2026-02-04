Dosta vam je kiše? Nestabilna veljača za danas je spremila grmljavinsko nevrijeme...

Dosadna kiša koja je Hrvatsku zahvatila još u utorak navečer nije se smirila niti u srijedu. Prema prognozi DHMZ-a, cijela će zemlja i danas biti pod utjecajem oblačnog i kišovitog vremena, a posebno će burno biti na Jadranu gdje se očekuju obilni pljuskovi i grmljavina.

Vjetar će u unutrašnjosti biti slab do umjeren, sjeveroistočni i jugoistočni, dok će u Gorskoj i istočnoj Hrvatskoj povremeno biti i jakih udara. Na Jadranu će prevladavati umjereno do jako jugo, a u Dalmaciji se očekuju i olujni udari juga, što će dodatno pojačati osjećaj nestabilnosti i hladnoće.

Foto: Ivan Stengl

Temperature će biti osjetno niže u odnosu na prethodne dane. U kopnenim krajevima najviša dnevna temperatura kretat će se između 6 i 11 °C, dok će na Jadranu biti nešto toplije, s vrijednostima od 11 do 16 °C. Zagreb će imati oblačno vrijeme uz povremenu kišu, slab do umjeren istočni i sjeveroistočni vjetar, a dnevna temperatura neće prelaziti 8 °C.

Građanima se savjetuje oprez zbog mogućih obilnih oborina, osobito na jadranskoj obali gdje su mogući i problemi u prometu zbog jakog i olujnog juga. Preporučuje se pratiti aktualna upozorenja i prilagoditi aktivnosti vremenskim uvjetima.

Foto: Ivan Stengl

Ovo nestabilno vrijeme zadržat će se i u narednim danima, stoga budite spremni na dodatne pljuskove i pojačan vjetar.

Zbog najave velikih oscilacija temperature zraka, starije osobe i kronični bolesnici, posebno oni s dijagnozom iz spektra kardiovaskularnih bolesti, ovih dana trebaju biti posebno oprezni, kaže dr. Dragan Soldo, obiteljski liječnik u novozagrebačkom naselju Dugave. Naime, velike i nagle promjene u temperaturi zraka utječu na skupljanje i širenje krvnih žila, pa oni koji pate od ateroskleroze, povišenog tlaka, kao i dijabetičari, moraju biti oprezniji.