Dostupnost zdravstvene skrbi ne bi smjela biti upitna. Ali jest

Piše Jasmina Sarić Čedić,
Čitanje članka: 1 min
Zagreb: Irena Hrstić dala izjavu za medije nakon sjednice Vlade | Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL

Da je sustav posložen kako treba i da ima dovoljno liječnika u PZZ-u u svim sredinama naše države, mogli bi se postaviti medicinski standardi o tome što se rješava u ambulantama, a što na terenu

Ministrica zdravstva jučer je na izlaganju “Zdravstvena zaštita na otocima” nabrojila koliko je hitnih intervencija obavljeno i naglasila da im je “prioritet da otočanima i turistima zdravstvena zaštita bude maksimalno dostupna”. I nije ništa novo da to čujemo. Jer nema ministra zdravstva koji to nije isticao kao prioritet. Što u prijevodu znači da više od tri desetljeća slušamo o prioritetnoj medicinskoj skrbi na otocima i u manjim sredinama, no isto tako još nismo vidjeli sustavno rješenje ovoga problema. Pa sjetimo se samo ovoga proljeća, kad je preminuo 26-godišnji mladić s Lastova jer mu Hitna pomoć nije bila dostupna onako kako bi bila da je doista nekome prioritet. Ili slučaja od prije dvije godine, kad je žena u okolici Varaždina umrla čekajući Hitnu pomoć, koja je došla tek nakon šest sati.

