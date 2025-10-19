Da je sustav posložen kako treba i da ima dovoljno liječnika u PZZ-u u svim sredinama naše države, mogli bi se postaviti medicinski standardi o tome što se rješava u ambulantama, a što na terenu
Dostupnost zdravstvene skrbi ne bi smjela biti upitna. Ali jest
Ministrica zdravstva jučer je na izlaganju “Zdravstvena zaštita na otocima” nabrojila koliko je hitnih intervencija obavljeno i naglasila da im je “prioritet da otočanima i turistima zdravstvena zaštita bude maksimalno dostupna”. I nije ništa novo da to čujemo. Jer nema ministra zdravstva koji to nije isticao kao prioritet. Što u prijevodu znači da više od tri desetljeća slušamo o prioritetnoj medicinskoj skrbi na otocima i u manjim sredinama, no isto tako još nismo vidjeli sustavno rješenje ovoga problema. Pa sjetimo se samo ovoga proljeća, kad je preminuo 26-godišnji mladić s Lastova jer mu Hitna pomoć nije bila dostupna onako kako bi bila da je doista nekome prioritet. Ili slučaja od prije dvije godine, kad je žena u okolici Varaždina umrla čekajući Hitnu pomoć, koja je došla tek nakon šest sati.
