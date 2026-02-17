Obavijesti

NA AERODROMU FRANJO TUĐMAN

DOZNAJEMO Visokorizični transfer u Zagrebu: Osuđenika iz Crne Gore odveli u Lepoglavu

Zagreb: Obilježavanje 30. godišnjice osnivanja Antiterorističke jedinice Lučko | Foto: Igor Kralj/PIXSELL/ (ILUSTRACIJA)

Odmah po preuzimanju, policijski službenici prepratili su navedenog muškarca u Kaznionicu u Lepoglavi

Pripadnici Antiterorističke jedinice Lučko preuzeli su 16. veljače u Međunarodnoj zračnoj luci Franjo Tuđman državljanina Crne Gore kojeg su izručile redarstvene snage Republike Francuske.

Policija nam je potvrdila da je riječ o muškarcu rođenom 1959. godine.

