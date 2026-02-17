Odmah po preuzimanju, policijski službenici prepratili su navedenog muškarca u Kaznionicu u Lepoglavi
NA AERODROMU FRANJO TUĐMAN
DOZNAJEMO Visokorizični transfer u Zagrebu: Osuđenika iz Crne Gore odveli u Lepoglavu
Pripadnici Antiterorističke jedinice Lučko preuzeli su 16. veljače u Međunarodnoj zračnoj luci Franjo Tuđman državljanina Crne Gore kojeg su izručile redarstvene snage Republike Francuske.
Policija nam je potvrdila da je riječ o muškarcu rođenom 1959. godine.
Odmah po preuzimanju, policijski službenici prepratili su navedenog muškarca u Kaznionicu u Lepoglavi
