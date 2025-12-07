Čeka se izručenje ubojice. Sestra koja je ranjena je bolje: Sretna je što je živa. Mirnije spavamo'

Sestra je dobro. Jedva su nas pustili kod nje. Tata je kratko bio. Nisu pričali o ovome što se dogodilo. Sretna je što je živa, rekla je za 24sata jedna od sestra teško ranjene žene koju je propucao Josip Oršuš u Međimurju.

Podsjetimo, u međimurskom naselju Sitnice u četvrtak se dogodilo ubojstvo i pokušaj ubojstva kada je Josip Oršuš (40) iz vatrenog oružja usmrtio sestru svoje partnerice (28), dok je njegova partnerica (29) u bolnici s teškim ozljedama.

- Bio sam kod nje kratko smo razgovarali. Nismo bas dugo pričali - rekao nam je kratko otac.

Josip Oršuš dobro je poznat policiji kao višestruki počinitelj kaznenih djela, s čak 35 evidentiranih prijava, uglavnom zbog imovinskih delikata. Prema neslužbenim informacijama, motiv zločina je ljubomora. Apsurd je tim veći što se Oršuš upravo na dan kad je ubio ženu trebao javiti u zatvor Remetinec na odsluženje jednogodišnje kazne zbog krađa.

- Sretni smo što je Josip uhićen i nadamo se da će dobiti kaznu koju zaslužuje. Malo mirnije spavam jer znam da je uhićen i više nije prijetnja mojoj obitelji - rekla nam je jedna od sestara.

Razgovarali smo i s Josipovom odvjetnicom. Rekla nam je da nema informacija vezanih za izručenje.