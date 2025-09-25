Obavijesti

News

Komentari 2
TRIPUT VIŠE OD DOZVOLJENOG

Dovršili vještačenje! Divljak je Teslom u Splitu jurio 138 km/h pa na križanju usmrtio ženu...

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
Dovršili vještačenje! Divljak je Teslom u Splitu jurio 138 km/h pa na križanju usmrtio ženu...
7
Foto: Zvonimir Barisin

Klarić je pri toj brzini izgubio nadzor nad vozilom, prešao na nogostup i udario u 67-godišnju ženu koja je na mjestu preminula. Nesreća je bila krajem svibnja na križanju Ulice slobode i Velebitske ulice

Dovršeno je prometno vještačenje nesreće koja je krajem svibnja bila u Ulici slobode u Splitu, a u kojoj je poginula pješakinja. Automobil Tesla Model S Plaid, kojim je upravljao 33-godišnji Dino Klarić, kretao se brzinom od 138 kilometara na sat, gotovo triput većom od dopuštene, doznaje Dalmatinski portal

Split: Autom sletio s kolnika i usmrtio pješakinju
Foto: Zvonimir Barisin

Nesreća je bila 28. svibnja oko 18:50 sati na križanju Ulice slobode i Velebitske ulice. Klarić je pri toj brzini izgubio nadzor nad vozilom, prešao na nogostup i udario u 67-godišnju ženu koja je na mjestu preminula.

Prema podacima Županijskog državnog odvjetništva u Splitu, vozač je prvo udario u rubni ivičnjak i metalnu ogradu, a zatim u stup prometnog znaka. Vozilo se nastavilo prevrtati i tom prilikom udarilo u semaforski stup, bicikl i pješakinju. Oštećeno je i više parkiranih vozila.

Split: Autom sletio s kolnika i usmrtio pješakinju
Foto: Zvonimir Barisin

Klarić je nakon nesreće uhićen i proveo je nešto manje od mjesec dana u pritvoru. Po žalbi obrane, sud je ukinuo istražni zatvor, a nakon ispitivanja svih svjedoka osumnjičeni se brani sa slobode. Protiv njega se vodi postupak zbog kaznenog djela izazivanja prometne nesreće sa smrtnom posljedicom, za što je predviđena zatvorska kazna od tri do 15 godina.

SUDAR KOD ZAGREBA Strašna nesreća kod Kloštar Ivanića: Jedan mrtav, stigao i helikopter za hitan prijevoz
Strašna nesreća kod Kloštar Ivanića: Jedan mrtav, stigao i helikopter za hitan prijevoz

Odvjetnik Vinko Ljubičić naveo je da njegov branjenik nikada ranije nije bio kažnjavan, da nije bio pod utjecajem alkohola ili opijata te da je izrazio žaljenje zbog posljedica nesreće.

Split: Autom sletio s kolnika i usmrtio pješakinju
Foto: Zvonimir Barisin

Tesla Model S Plaid, vozilo kojim je izazvana nesreća, spada među najbrža serijska vozila na svijetu. Ima više od 1000 konjskih snaga, ubrzava od 0 do 100 kilometara na sat za manje od dvije sekunde, a njegova masa prelazi 2,1 tonu.

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
Brutalni detalji sačekuše kraj Sl. Broda: Presreo ga, vikao 'Nećeš me zaje***ati', a onda ga ubio
SLAVONIJA U ŠOKU

Brutalni detalji sačekuše kraj Sl. Broda: Presreo ga, vikao 'Nećeš me zaje***ati', a onda ga ubio

Muškarac (33) autom je jurio za Zoranom Grgićem. Signalizirao mu je da stane, a onda udario u njegov auto. Mještani u šoku prepričavaju scene kakve ne pamte. Ubojicu je policija tražila i dronovima...
VIDEO Dobili bebu, susjedi im zatrpali dvorište s 3 tone smeća: 'Ma ne ljutimo se, sve je ok'
NEVJEROJATNO

VIDEO Dobili bebu, susjedi im zatrpali dvorište s 3 tone smeća: 'Ma ne ljutimo se, sve je ok'

Ujutro su se odmah krenuli raspitivati po naselju tko je to napravili, kada i kako. Pitanja je bilo sto, a odgovor je bio kod susjeda i rodbine
Vještaci: Nije bio neubrojiv, nije mogao podnijeti odbacivanje. On je ni mrtvu ne može pustiti
UBIO ŽENU NA NASIPU

Vještaci: Nije bio neubrojiv, nije mogao podnijeti odbacivanje. On je ni mrtvu ne može pustiti

Leopolda B. (49) terete za femicid Kristine K. K. (48) na Savskom nasipu prošle godine. Tvrdi da nije kriv jer je halucinirao, no vještaci se s time ne slažu. Smatraju da simulira

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025