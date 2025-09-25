Dovršili vještačenje! Divljak je Teslom u Splitu jurio 138 km/h pa na križanju usmrtio ženu...

Dovršeno je prometno vještačenje nesreće koja je krajem svibnja bila u Ulici slobode u Splitu, a u kojoj je poginula pješakinja. Automobil Tesla Model S Plaid, kojim je upravljao 33-godišnji Dino Klarić, kretao se brzinom od 138 kilometara na sat, gotovo triput većom od dopuštene, doznaje Dalmatinski portal.

Nesreća je bila 28. svibnja oko 18:50 sati na križanju Ulice slobode i Velebitske ulice. Klarić je pri toj brzini izgubio nadzor nad vozilom, prešao na nogostup i udario u 67-godišnju ženu koja je na mjestu preminula.

Prema podacima Županijskog državnog odvjetništva u Splitu, vozač je prvo udario u rubni ivičnjak i metalnu ogradu, a zatim u stup prometnog znaka. Vozilo se nastavilo prevrtati i tom prilikom udarilo u semaforski stup, bicikl i pješakinju. Oštećeno je i više parkiranih vozila.

Klarić je nakon nesreće uhićen i proveo je nešto manje od mjesec dana u pritvoru. Po žalbi obrane, sud je ukinuo istražni zatvor, a nakon ispitivanja svih svjedoka osumnjičeni se brani sa slobode. Protiv njega se vodi postupak zbog kaznenog djela izazivanja prometne nesreće sa smrtnom posljedicom, za što je predviđena zatvorska kazna od tri do 15 godina.

Odvjetnik Vinko Ljubičić naveo je da njegov branjenik nikada ranije nije bio kažnjavan, da nije bio pod utjecajem alkohola ili opijata te da je izrazio žaljenje zbog posljedica nesreće.

Tesla Model S Plaid, vozilo kojim je izazvana nesreća, spada među najbrža serijska vozila na svijetu. Ima više od 1000 konjskih snaga, ubrzava od 0 do 100 kilometara na sat za manje od dvije sekunde, a njegova masa prelazi 2,1 tonu.