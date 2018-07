Doživio je obiteljsku tragediju: Od naslovnice do potjernice

Petra Dukarića su nakon uhićenja prevezli na odjel psihijatrije u splitsku bolnicu jer se nalazio u teškom psihičkom stanju. U bolnici su ga čuvali policajci, a nakon što se dovoljno oporavio, odveli su ga na kriminalističko istraživanje. Nakon toga će u tužiteljstvo koje će, vjerojatno, od suca istrage zatražiti da mu se odredi istražni zatvor.

Dukarića sumnjiče da je ženu s kojom je bio u vezi, u srijedu ujutro nešto iza 5 sati nakon prepirke, napao nožem u prizemlju podstanarskog stana u Kaštel Gomilici.

Foto: Željko Gašparović/Privatni album

Teško ju je ozlijedio po grudnom košu, rukama i tijelu. Žena je zadobila i ubodnu ranu gornjeg dijela abdomena te je u smrtnoj opasnosti prevezena u splitsku bolnicu. Odmah su je operirali te je u srijedu poslijepodne bila izvan životne opasnosti.

Susjedi u Kaštel Gomilici kažu kako u srijedu ujutro nisu ništa čuli. Dodaju i kako ni žrtvu ni Dukarića gotovo nikad nisu vidjeli.

Policija je neposredno nakon napada na ženu znala identitet napadača, ali je on pobjegao i bio im je nedostupan. Odmah su na svojim internetskim stranicama objavili njegovu fotografiju i zamolili građane za pomoć. Uhitili su ga njihovi kolege iz varaždinske policije u srijedu poslijepodne.

- Nitko ne opravdava ovaj njegov čin, to nas je sve šokiralo - rekli su nam Dukarićevi ratni drugovi navodeći kako je on jedan od rijetkih koji se iskreno borio za Hrvatsku.

U Domovinski rat je otišao s 18, 19 godina. Prošao je sva ratišta. U Tigrovima je bio do 2002. godine, kad je na svoj zahtjev raskinuo radni odnos, kažu njegovi suborci.

Nakon vojske radio je u Francuskoj. Navodno je imao problema s francuskim vlastima pa se vratio u Hrvatsku. Prije nekoliko godina, navode njegovi ratni prijatelji, doživio je obiteljsku tragediju. Dukarić je mnogima poznat s jedne od najupečatljivijih i najpopularnijih fotografija iz Domovinskog rata. Fotografija je snimljena u Starom Grabovcu nedaleko od Novske krajem 1991. godine, kad je imao 19 godina. Na fotografiji se vidi mladi vojnik s maramom zavezanom oko čela i cigaretom u kutu usana na tenku za protuavionskim mitraljezom. Na zidu kuće iza vojnikovih leđa vidi se grafit s imenom svjetski poznate grupe Guns N’ Roses.

Od fotografije je napravljen i antiratni plakat. Plakat je u središtu imao portret Petra Dukarića, a pri vrhu dodan natpis “Živi i pusti živjeti”, u engleskom originalu “Live and let live”, parafrazirajući pjesmu poznate grupe “Live And Let Die”.