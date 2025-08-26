Obavijesti

DOZNAJEMO Berošu su za posao u Vinogradskoj konkurencija kirurzi iz Dubrave i s Rebra

U KBC-u Sestre milosrdnice, završen je natječaj za zapošljavanje neurokirurga na koji se, kako su prva otkrila 24sata prijavio bivši ministar zdravstva Vili Beroš, sad se čekaju rezultati, a Beroša mogu zaposliti unatoč optužnici.

Po novom Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti, bolnice od Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije moraju za sve osobe koje se prijave na natječaj tražiti provjeru vodi li se protiv njih kazneni postupak, odnosno jesu li pravomoćno osuđeni za neko od kaznenih djela protiv spolne slobode te kaznenih djela spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta.

