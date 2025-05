DOZNAJEMO Cecin menadžer nije se javio policiji! Odvjetnik: 'Traže ga, raspisali su potragu'

Subotnje podne u srcu Zagreba pretvorila se u poprište nasilja! Srpski poduzetnik i glazbeni menadžer Saša Mirković krvav je ležao ispred hotela Sheraton u Ulici kneza Borne nakon fizičkog sukoba. Mirković za brutalni napad optužuje Velibora Popovića Popa, menadžera folk zvijezde Svetlane Ražnatović Cece.

Iz zagrebačke policije potvrdili su kako je došlo do sukoba dvojice muškaraca državljana Srbije.

- Prema do sada utvrđenome, 48-godišnji državljanin Srbije fizički je napao 53-godišnjeg državljanina Srbije nakon čega se udaljio s mjesta događaja. Liječnička pomoć 53-godišnjaku je pružena u Kliničkom bolničkom centru Zagreb gdje je utvrđeno da je teško ozlijeđen - rekli su iz policije i dodali kako slijedi kriminalističko istraživanje.

Popovića je policija tražila tijekom subote, ali kako doznajemo nisu ga mogli naći. Kasnije nam se javio i rekao da se nalazi 10-ak kilometara od Zagreba.

- Dobro sam, evo čekam, ići ću dat izjavu, prijavit ću se policiji. Čekam odvjetnike. Idem na policiju, moram, čekam samo odvjetnika - rekao nam je Popović tada. Ipak, kako doznajemo iz krugova bliskih istrazi Popović se nije javio u policiju, to nam je potvrdio i njegov odvjetnik Gordan Preglej.

- Nije bio na policiji. Mogu reći da će u nekoj fazi postupka sigurno surađivati s policijom. Policija ga traži, raspisali su potragu, nisu ga locirali. Siguran sam da će u jednoj fazi postupka surađivati s policijom - rekao nam je odvjetnik.

Popović je ranije rekao kako je Mirković 'izašao iz automobila i napao ga'.

- Izašao je iz automobila i napao me, počeo mi je djecu psovat, vrijeđao Cecu, Pejovića, prijetio mi je i krenuo na mene. Ništa strašno - rekao je.

Mirković, kontroverzni vlasnik i direktor Hype produkcije i televizije, u Zagrebu boravi zbog koncerta Ane Nikolić, dok je Popović došao povodom koncerta Tee Tairović. Sami Saša Mirković oglasio se iz bolnice na TikTok-u.

- Da me ne bi svi zvali, znači situacija je sljedeća. Izašao sam iz automobila i krenuo prema hotelu. To se dogodilo 1,5 metar od hotela. Bio je s Boškom Jankovićem, nosili su neke akreditacije. Čovjek me udario s leđa, pao sam, a on me nastavio šutati u glavu. Da bi se zaštitio postavio sam ruke jer sam već bio na podu. Već sam upozoravao da oni idu na pokušaj ubojstva i evo to se i obistinilo. Sad pitam tužioca koji je odbio moju prijavu i nije ništa provjerio - je li vam drago što se ljudi ovako maltretiraju i udaraju mučki s leđa i ubijaju ili pokušavaju ubiti - rekao je Mirković pa nastavio:

- To se dogodilo u centru Zagreba ispred hotela Sheraton. Dao sam iskaz zagrebačkoj policiji. Nadam da će počinitelj biti procesuiran i uhićen. Kao i svi banditi koji su s njim na vezi. Upravo se spremam za operaciju jer mi je ruka polomljena na tri mjesta! Baš zato što sam štitio glavu. Živi i sretni bili svi i sva djeca i svi ljudi na ovom svijetu, a ovakvi banditi koji udaraju mučki s leđa, trebaju ići tamo gdje im je mjesto i da ih nitko više ne izvadi van. A ne da se busaju u prsa kako su najjači - rekao je.