Oglasili se srpski menadžeri koji su se tukli u Zagrebu. Mirković: Ruka je slomljena na tri mjesta!

U subotu se u centru Zagreba odvijala prava drama. Saša Mirković, srpski poduzetnik, glazbeni producent i menadžer, krvav je ležao ispred zagrebačkog hotela u centru grada. Došlo je do fizičkog obračuna, a za napad je optužio Velibora Popovića Popa, menadžera Svetlane Ražnatović Cece, Arkanove udovice.

- Jesam, jesam. Imao sam incident. Sve je uredu. Mirković me napao. Izašao je iz vozila, krenuo psovati djecu, Cecu, Pejovića i krenuo me udarati. Ništa nije bilo. To je samo normalna tučnjava. Ma, pobili smo se, rekao sam mu da mi ne psuje djecu, Cecu i Pejovića da mi ne dira. Riješili smo to muški. Sve je prijavljeno, policija će sve vidjeti, postoje kamere, snimke kad on kreće na mene. Tuča je bila, udario on mene više put, ja njega i to je sve - rekao je za 24sata menadžer Velibor Popović.

Zvali smo i Sašu Mirkovića, a on se u međuvremenu oglasio iz bolnice preko platforme TikTok.

- Da me ne bi svi zvali, znači situacija je sljedeća. Izašao sam iz automobila i krenuo prema hotelu. To se dogodilo 1,5 metar od hotela. Čovjek me udario s leđa. Bio je s Boškom Jankovićem, nosili su neke akreditacije. Čovjek me udario s leđa, pao sam, a on me nastavio šutati u glavu. Da bi se zaštitio postavio sam ruke jer sam već bio na podu. Već sam upozoravao da oni idu na pokušaj ubojstva i evo to se i obistinilo. Sad pitam tužioca koji je odbio moju prijavu i nije ništa provjerio - je li vam drago što se ljudi ovako maltretiraju i udaraju mučki s leđa i ubijaju ili pokušavaju ubiti - rekao je Mirković pa nastavio:

- To se dogodilo u centru Zagreba ispred hotela Sheraton. Dao sam iskaz zagrebačkoj policiji. Nadam da će počinitelj biti procesuiran i uhićen. Kao i svi banditi koji su s njim na vezi. Upravo se spremam za operaciju jer mi je ruka polomljena na tri mjesta. Baš zato što sam štitio glavu. Živi i sretni bili svi i sva djeca i svi ljudi na ovom svijetu, a ovakvi banditi koji udaraju mučki s leđa, trebaju ići tamo gdje im je mjesto i da ih nitko više ne izvadi van. A ne da se busaju u prsa kako su najjači.

Foto: TikTok

Na ekskluzivnim snimkama koje je objavio Telegraf, vidi se trenutak nakon sukoba, gdje Mirković leži ispred hotela, krvav. Nedugo zatim, odvodi ga Hitna pomoć i prevozi u bolnicu.

Kako su potvrdili za 24sata iz zagrebačke policije, dojavu o sukobu dvojice muškaraca dobili su u 12.50 sati te utvrđuju sve okolnosti slučaja.

Foto: Telegraf.rs