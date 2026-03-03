DOZNAJEMO Grgić iz zatvora podnio ostavku: Nova Gradiška ide na prijevremene izbore!

Vinko Grgić podnio je ostavku na mjesto gradonačelnika Nove Gradiške, doznaju 24sata. Naime, Grgić je iz pritvora, doznajemo, ostavku podnio putem svog odvjetnika Frana Olujića. Podsjetimo, Grgić je uhićen sredinom veljače u akciji USKOK-a. Kako je tada objavljeno, Grgića se tereti da je od veljače 2024. do travnja 2025. tražio novac i protuusluge u nekoliko poslova povezanih s nekretninama i javnom nabavom.

Među ostalim, sumnja se da je Grgić od bivšeg poslovnog partnera, koji je unajmio gradski poslovni prostor za ugostiteljski objekt, tražio 25 posto poslovnih prihoda.

Od poduzetnika koji je potom preuzeo poslovne udjele u tvrtki i prostor u bivšoj robnoj kući, navodno je zahtijevao 125.000 eura, a kasnije i 250.000 eura, kao “naknadu” za svoj angažman na obnovi i uređenju zgrade. Također, doznajemo i kako su ispitani svi svjedoci pa je za očekivati da Grgić uskoro izađe na slobodu.

Vlada bi uskoro trebala raspisati izbore u ovom gradu u Brodsko-posavskoj županiji, s obzirom na to da je ova ostavka došla u prvoj polovici novog mandata. Da se to dogodilo u posljednje dvije godine mandata, dužnost bi preuzela zamjenica Sabina Vlaović.