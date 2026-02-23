Dvojac iz Gradiške priznao da je muljao s gradonačelnikom! Sud poduzetnike pustio iz zatvora...

Andrej Lucić i Filip Kolar, poduzetnici iz Nove Gradiške, pušteni su u petak iz istražnog zatvora u Osijeku nakon što su, kako neslužbeno doznajemo, priznali kaznena djela koja im je USKOK stavio na teret u sklopu istrage protiv Vinka Grgića, gradonačelnika Nove Gradiške, te spomenutih Lucića i Kolara, kao i Mate Gavrana, poduzetnika iz Slavonskog Broda i bivšeg saborskog zastupnika SDP-a, piše Jutarnji list.

Prema informacijama JL-a dvojac je, sedam dana nakon što su završili u zatvoru, odlučio priznati da su s Grgićem bili sudionici kaznenih djela za koja ih se sumnjiči. USKOK je stoga predložio sucu istrage Županijskog suda u Osijeku da se za njih dvojicu ukine mjera istražnog zatvora, što je sudac i prihvatio, pa su obojica pušteni na slobodu.

USKOK se ranije oglasio priopćenjem u kojem navodi za što se sve optužene sumnjiči. Njihovo priopćenje prenosimo u cijelosti.

"USKOK je, na temelju kaznene prijave PNUSKOK-a, Službe za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta Osijek i izvida Samostalnog sektora za financijske istrage Porezne uprave, donio rješenje o provođenju istrage protiv četvorice hrvatskih državljana (1972., 1978., 1990., 1960.) zbog osnovane sumnje na počinjenje kaznenih djela trgovanja utjecajem, zlouporabe položaja i ovlasti, primanja mita, poticanja na zlouporabu položaja i ovlasti, davanja mita i davanja mita za trgovanje utjecajem.

"Osnovano se sumnja da je u razdoblju od veljače 2024. do travnja 2025., u Novoj Gradiški, I. okr. kao gradonačelnik Grada Nove Gradiške (dalje: Grad), nakon što je raskinuo tajni ortački ugovor zaključen s jednim poduzetnikom, na temelju kojeg su osnovali zajedničko trgovačko društvo, od tog bivšeg ortaka tražio mito. To trgovačko društvo je uz prikrivanje vlasništva I. okr. u istom, kupilo poslovni prostor u zgradi jedne bivše robne kuće u većinskom vlasništvu Grada radi obavljanja ugostiteljske djelatnosti, a za što je I. okr. tom poduzetniku predao iznos od 119.450,53 eura. Također, I. okr. je nakon raskida tajnog ortačkog ugovora potpisao izjavu da prema bivšem ortaku i trgovačkim društvima povezanim s njim nema nikakvih potraživanja.

Tako je I. okr. koristeći okolnost da je drugo trgovačko društvo u vlasništvu njegovog bivšeg ortaka zakupoprimac gradskog poslovnog prostora u kojem posluje ugostiteljski objekt, osobno i putem osobe od povjerenja, u više navrata tražio tog bivšeg ortaka da mu daje 25% zarade od poslovanja ugostiteljskog objekta.

Ujedno je I. okr., po saznanju da je drugi poduzetnik kupio poslovne udjele u trgovačkom društvu od njegovog bivšeg ortaka u svrhu obavljanja ugostiteljske djelatnosti, a time i prostor u zgradi bivše robne kuće, tražio tog poduzetnika predaju iznosa od 125.000,00 eura, a potom i iznosa od 250.000,00 eura.

Pritom je I. okr. svom bivšem ortaku i drugom poduzetniku predočavao da može, ako ne postupe kako traži, sukladno svojim ovlastima raskinuti ugovor o zakupu poslovnog prostora za ugostiteljski objekt bivšeg ortaka te da kao zakonski zastupnik većinskog suvlasnika Grada u zgradi bivše robne kuće može poduzeti određene radnje i onemogućiti trgovačkom društvu drugog poduzetnika dobivanje uporabne dozvole i početak poslovanja u tom prostoru.

Nadalje se osnovano sumnja da je u razdoblju od veljače 2025. do kraja 2025., I. okr. u istom svojstvu, dogovorio s II. okr. vlasnikom trgovačkog društva koje je na temelju natječaja Grada kupilo građevinsko zemljište u industrijskoj zoni Grada po povlaštenoj cijeni radi realizacije planirane investicije u određenom roku, da će trgovačko društvo u vlasništvu I. okr. izrađivati projektnu dokumentaciju za tu investiciju, za što je trgovačko društvo II. okr. platilo društvu u vlasništvu I. okr. iznos od 62.200,00 eura.

Nakon što je II. okr. odustao od realizacije te investicije, slijedom čega je sukladno kupoprodajnom ugovoru bio u obvezi Gradu isplatiti iznos od 89.170,62 eura, II. okr. je zatražio od I. okr. da mu omogući povrat uloženog novca i prodaju navedene nekretnine bez založnog prava, na što je I. okr pristao.

Potom su I. i II. okr. dogovorili s III. okr. vlasnikom drugog trgovačkog društva da kupi od trgovačkog društva II. okr. navedeno zemljište po istoj povlaštenoj cijeni i projektnu dokumentaciju koju je izradilo trgovačko društvo u vlasništvu I. okrivljenika. Zauzvrat se I. okr. obvezao da će kao gradonačelnik u korist društva II. okr. poduzeti radnje brisanja uknjiženog založnog prava Grada i prihvaćanja društva III. okr. kao novog investitora na tom zemljištu s promijenjenom investicijom i rokovima ispunjenja, iako za navedeno nije bilo uvjeta. Za navedene radnje I. okr. je kao protuuslugu zatražio od III. okr. da angažira njegovo trgovačko društvo za projektiranje gradnje na navedenoj nekretnini, a što je III. okr. prihvatio.

Tako je I. okr. s trgovačkim društvom III. okr. zaključio i ovjerio ugovor o ulaganjima u industrijskoj zoni Grada. Tim ugovorom je dozvolio brisanje založnog prava u iznosu od 89.170,62 eura i dao suglasnost novom investitoru za realizaciju investicije. Potom je trgovačko društvo u vlasništvu III. okr. kao kupac zaključilo s društvom u vlasništvu II. okr. kao prodavateljem, ugovor o kupoprodaji navedene nekretnine za iznos od 92.000,00 eura i ugovor o kupoprodaji projektne dokumentacije za iznos od 75.000,00 eura. Nakon toga su trgovačka društva I. i III. okr. zaključila ugovor o poslovnoj suradnji za izradu projektne dokumentacije, na temelju kojeg ugovora je društvo u vlasništvu III. okr. isplatilo društvu I. okr. najmanje 15.630,16 eura.

Također se osnovano sumnja da je u razdoblju od veljače 2025. do svibnja 2025., I. okr. u istom svojstvu, poduzimao radnje s ciljem da osigura da ponuda trgovačkog društva u vlasništvu IV. okr. u postupku jednostavne nabave Grada za usluge stručnog nadzora rekonstrukcije dijela jedne gradske ulice bude prihvaćena. Pritom je I. okr. znao da trgovačko društvo u vlasništvu IV. okr. ne ispunjava sve potrebne uvjete propisane u pozivu za prikupljanje ponuda zbog nedostatka referenci inženjera zaposlenog u tom trgovačkom društvu. Unatoč tome, I. okr. je dogovorio s IV. okr., vlasnikom i prokuristom tog trgovačkog društva da Povjerenstvu za provedbu jednostavne nabave (dalje: Povjerenstvo) dostavi potvrdu u kojoj će biti navedeno da taj inženjer ispunjava potrebne uvjete.

Ujedno je I. okr. rekao IV. okr. da Povjerenstvo neće dodatno provjeravati sadržaj i istinitost predmetne potvrde, a zauzvrat je zatražio od IV. okr. da sudjeluje u financiranju njegove predizborne kampanje na lokalnim izborima, na što je IV. okr. pristao.

Nakon što je sukladno postignutom dogovoru IV. okr. Povjerenstvu dostavio potvrdu za inženjera s dogovorenim sadržajem, ponuda trgovačkog društva u vlasništvu IV. okr. je prihvaćena te je I. okr. zaključio ugovor s tim društvom za tražene usluge stručnog nadzora, dok su zauzvrat IV. okr. i njegova sestra uplatili novčane iznose na račun Nezavisne liste I. okrivljenika."

Grgić je nakon uhićenja poručio da se ne smatra krivim.

- On se aktivno branio. Njegova obrana je vrlo jasna, ništa se od ovih događaja nije odvijalo na način kako to Uskok tvrdi - kazao je njegov odvjetnik Fran Olujić.