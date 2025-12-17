Obavijesti

PROMETNA NESREĆA

DOZNAJEMO Halo, policija, ja sam vozio: Htio je spasiti Željka Keruma, policija znala da laže!

Piše Tina Jokić,
Ivana Ivanović/PIXSELL | Foto: Ivana Ivanović/PIXSELL

Željko Kerum u petak poslijepodne skrivio je prometu nesreću s materijalnom štetom. Otišao je s mjesta nesreće. Nije imao važeću vozačku dozvolu. Zadržan je u zatvoru na Bilicama na 15 dana

Zbog davanja lažnog iskaza PU splitsko-dalmatinska će, kako doznajemo, Općinskom državnom odvjetništvu predati posebno izvješće i to zbog muškarca koji je odlučio preuzeti krivnju za prometnu nesreću koju je prouzročio bivši splitski gradonačelnik i poduzetnik Željko Kerum.

Kako doznajemo, muškarac se ubrzo nakon nesreće sam javio policiji navodeći kako je on vozio automobil u petak poslijepodne te skrivio nesreću. No, policija je u tom trenutku već imala indicije da je za volanom bio Kerum, a ne njegov stranački kolega iz redova HGS-a koji je svoju izjavu na tu temu na policiji i potpisao.

Foto: ILUSTRACIJA - Ivo Cagalj/PIXSELL

Davanje lažnog iskaza je dodajmo, kazneno djelo iz članka 305. Kaznenog zakona, a kako ono u tijelu teksta podrazumijeva da je lažni iskaz dan pred sudom, što ovdje nije slučaj, na Općinskom državnom odvjetništvu je da utvrdi ima li tu elemenata kaznenog djela.

Podsjetimo, Kerum je završio u zatvoru na Bilicama odlukom Prekršajnog suda u Splitu nakon što je utvrđeno da je izlazeći automobilom na Mažuranićevo šetalište u Splitu, kod njegova hotela Corner, udario u drugi automobil. Nije se zadržao na mjestu prometne nesreće niti je ispunio izvješće o njoj. Automobilom je upravljao bez vozačke dozvole koja mu je zbog niza kaznenih bodova oduzeta, a ponovno pravo da je stekne polaganjem vozačkih ispita ima tek u svibnju iduće godine, po isteku dvogodišnje kazne. Upravo ovo posljednje stajalo ga je slobode na 15 dana jer je sutkinja iskazala bojazan da bi Kerum mogao ponoviti djelo.


Kako smo doznali od ljudi bliskih Kerumu, on je prije nego je sjeo za volan, dobio vijest o iznenadnoj smrti prijatelja zbog čega je, tvrde, bio rastresen. Policajci su ga u petak poslijepodne tražili na svim adresama na kojima bi mogao biti, no nisu ga našli. Uspostavili su s njim kontakt u subotu te im je kazao da je bolestan, da je na putu i rekao da će doći u nedjelju. No, pojavio se tek u ponedjeljak. Suočen neoborivim dokazima da je upravo on bio za volanom, što od iskaza vjerodostojnog svjedoka, što od snimki video nadzora, priznao je krivnju i iskazao kajanje.

S obzirom da je Kerum recidivist u prometnim prekršajima, policija je prema njemu postupila kao prema svim drugim recidivistima te ga odvela na Prekršajni sud.

Podsjetimo, Kerum je i prije nekoliko godina imao prometnu nesreću na autocesti, a ni tada nije imao važeću dozvolu. Za ovu posljednju, koja je završila s materijalnom štetom, Kerum je ukupno kažnjen s 1160 eura.
Na odluku o zadržavanju na Bilicama, Kerumov odvjetnik Željko Gulišija podnio je žalbu. U slučaju da je Visoki prekršajni sud ne uvaži, Kerum bi na slobodu trebao izaći 29. prosinca.

Bivši gradonačelnik Splita Audijem je izlazio na cestu i pritom udario u Mazdu kojom je upravljala ženska osoba. Nije imao važeću vozačku dozvolu, i napustio je mjesto nesreće. Zadržan je u zatvoru na 15 dana
