Obavijesti

News

Komentari 19
ZAVRŠIO U ZATVORU

Fani uzrujana zbog Keruma u zatvoru: 'Podivljala sam. Ima osobnog vozača, neću u posjet'

Piše Antonela Šaponja,
Čitanje članka: 4 min
Fani uzrujana zbog Keruma u zatvoru: 'Podivljala sam. Ima osobnog vozača, neću u posjet'
62
Split: Željko Kerum predstavio izborni program | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Kerum bi u zatvoru trebao biti do 29. prosinca zbog nesreće u Splitu

Bio je bez vozačke i samim tim nije smio biti za volanom. Ima osobnog šofera na plaći koji ga vozi, rekla je uzrujana Fani, supruga Željka Keruma, čelnika HGS-a i bivšeg gradonačelnika Splita, koji je u ponedjeljak, 15. prosinca, završio u zatvoru na Bilicama zbog prometne nesreće koju je ranije izazvao na području Splita. 

POGLEDAJTE GALERIJU:

Split: Željko Kerum pored svog skupocjenog automobila Maybach, arhiva Split: Kerumov Ferrari 599 GTB mami pogled parkiran ispred zgrade Banovine
27
Foto: ILUSTRACIJA - Ivo Cagalj/PIXSELL

- Nije trebalo do toga doći, došlo je i gotovo sad... Ne bih puno išla u širinu. Ovo je bilo nepotrebno. Bio je bez vozačke i samim tim nije smio biti za volanom. Ima osobnog šofera na plaći koji ga vozi. Materijalna šteta je tisuću eura, curi se nije ništa dogodilo. No, to ne opravdava činjenicu da je bez vozačke i da je sjeo za volan. Nosit će se s posljedicama, tako je kako je - rekla je Fani za Slobodnu Dalmaciju.

Split: Željko Kerum organizirao druženje za prijatelje i stanačke kolege u hotelu Corner
Split: Željko Kerum organizirao druženje za prijatelje i stanačke kolege u hotelu Corner | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL - ilustrativna fotografija

Kerum je u petak u ranim popodnevnim satima na Mažuranićevom šetalištu kraj njegovog hotela Corner izazvao prometnu nesreću s materijalnom štetom. 

NESREĆA U SPLITU Splitska policija otkrila detalje: Evo zašto Kerum ide u zatvor!
Splitska policija otkrila detalje: Evo zašto Kerum ide u zatvor!

Nije pazio kod uključivanja u promet pa je Audijem riječkih registracija udario u Mazdu kojom je upravljala vozačica. Uključivao se u promet, ali se nije uvjerio da to može obaviti bez opasnosti za ostale sudionike u prometu.

Prednjim dijelom vozila udario je u desnu bočnu stranu drugog osobnog vozila, navode iz PU splitsko-dalmatinske.

ČOVJEK OD BRZINE FOTO Kerumove jurilice: Vozio je Mercedese, Maybacha, jahtu, a nećak mu je slupao Ferrarija
FOTO Kerumove jurilice: Vozio je Mercedese, Maybacha, jahtu, a nećak mu je slupao Ferrarija

Fani svom suprugu nije bila u posjeti, a kaže, ni ne planira.

- Mislim da čak i neću, ali vidit ću. Nisam ljuta nego eto... Ljuta sam bila prvi tren, normalno da sam podivljala momentalno, ali sad više nisam ljuta. Mislila sam da do ovoga doći neće, ali eto došlo je - kazala je.

Split: Željko Kerum predstavio izborni program
Split: Željko Kerum predstavio izborni program | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL - ilustrativna fotografija

Kerum bi u zatvoru trebao biti do 29. prosinca. 

To što se zabio u drugi automobil bio je prvi prekršaj koji je 'zaradio'. Drugi je, pak, taj što je napustio mjesto nesreće premda nije potpisao izvješće o nesreći. No, ni tu nije stalo. Zbog ranijih prekršaja u prometu i ukupno 13 negativnih bodova na dvije godine mu je oduzeta vozačka dozvola. Zabrana upravljanja na snazi je od svibnja 2024. do svibnja 2026., piše Dalmatinski portal. Kažnjen je s ukupno 1060 eura i 15 dana zatvora.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 19
U blagdanskoj košarici odojak duplo skuplji, bakalar je i 65 eura: 'Ma tko to može platiti?'
VELIKA INSPEKCIJA

U blagdanskoj košarici odojak duplo skuplji, bakalar je i 65 eura: 'Ma tko to može platiti?'

Provjerili smo cijene namirnica za Božić u popularnim dućanima. Košarica i do tri puta skuplja. Stručnjaci: Kupujte na akcijama! Cijene bi mogle rast što se više bližimo Božiću
VIDEO Ovo su prvi heroji koji su pokušali spriječiti masakr u Sydneyu. Umrli su zagrljeni...
SNIMKA SLAMA SRCE

VIDEO Ovo su prvi heroji koji su pokušali spriječiti masakr u Sydneyu. Umrli su zagrljeni...

Stariji muškarac uz cestu nije pobjegao - umjesto toga, jurnuo je ravno prema opasnosti, koristeći svu svoju snagu pokušavajući oteti pušku i boreći se do smrti, rekla je svjedokinja
VIDEO Ukrajinci tvrde: 'Po prvi puta smo pogodili podvodnim dronovima rusku podmornicu'
VRIJEDI 400 MILIJUNA DOLARA

VIDEO Ukrajinci tvrde: 'Po prvi puta smo pogodili podvodnim dronovima rusku podmornicu'

Riječ je o podmornici klase Kilo, naoružanoj s četiri lansera za krstareće projektile 'Kalibr'. Rusi s njima napadaju ukrajinski teritorij.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025