Fani uzrujana zbog Keruma u zatvoru: 'Podivljala sam. Ima osobnog vozača, neću u posjet'

Bio je bez vozačke i samim tim nije smio biti za volanom. Ima osobnog šofera na plaći koji ga vozi, rekla je uzrujana Fani, supruga Željka Keruma, čelnika HGS-a i bivšeg gradonačelnika Splita, koji je u ponedjeljak, 15. prosinca, završio u zatvoru na Bilicama zbog prometne nesreće koju je ranije izazvao na području Splita.

- Nije trebalo do toga doći, došlo je i gotovo sad... Ne bih puno išla u širinu. Ovo je bilo nepotrebno. Bio je bez vozačke i samim tim nije smio biti za volanom. Ima osobnog šofera na plaći koji ga vozi. Materijalna šteta je tisuću eura, curi se nije ništa dogodilo. No, to ne opravdava činjenicu da je bez vozačke i da je sjeo za volan. Nosit će se s posljedicama, tako je kako je - rekla je Fani za Slobodnu Dalmaciju.

Kerum je u petak u ranim popodnevnim satima na Mažuranićevom šetalištu kraj njegovog hotela Corner izazvao prometnu nesreću s materijalnom štetom.

Nije pazio kod uključivanja u promet pa je Audijem riječkih registracija udario u Mazdu kojom je upravljala vozačica. Uključivao se u promet, ali se nije uvjerio da to može obaviti bez opasnosti za ostale sudionike u prometu.

Prednjim dijelom vozila udario je u desnu bočnu stranu drugog osobnog vozila, navode iz PU splitsko-dalmatinske.

Fani svom suprugu nije bila u posjeti, a kaže, ni ne planira.

- Mislim da čak i neću, ali vidit ću. Nisam ljuta nego eto... Ljuta sam bila prvi tren, normalno da sam podivljala momentalno, ali sad više nisam ljuta. Mislila sam da do ovoga doći neće, ali eto došlo je - kazala je.

Kerum bi u zatvoru trebao biti do 29. prosinca.

To što se zabio u drugi automobil bio je prvi prekršaj koji je 'zaradio'. Drugi je, pak, taj što je napustio mjesto nesreće premda nije potpisao izvješće o nesreći. No, ni tu nije stalo. Zbog ranijih prekršaja u prometu i ukupno 13 negativnih bodova na dvije godine mu je oduzeta vozačka dozvola. Zabrana upravljanja na snazi je od svibnja 2024. do svibnja 2026., piše Dalmatinski portal. Kažnjen je s ukupno 1060 eura i 15 dana zatvora.