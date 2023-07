Doznajemo: HDZ će u Saboru odbiti Milanovićeve zaključke da u 15 dana riješe štrajk i aferu

Vladajući HDZ i partneri odbit će na izvanrednoj sjednici oba zaključka predsjednika Zorana Milanovića koji se tiču štrajka u pravosuđu i gubitaka HEP-a na viškovima plina. To nam je neslužbeno potvrđeno iz HDZ-a. Predsjednika se po Ustavu mora poslušati kad sazove izvanrednu sjednicu, a Milanović je prvi koji je to ikad uradio u 23 godine, koliko smo u parlamentarnom sustavu. Međutim, sasvim druga stvar je sa zaključcima koje je predložio. Oni ovise o volji većine, a to je HDZ.