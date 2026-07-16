Uskok uhitio bivšeg šefa nabave Ivicu Devčića, ali i poduzetnicu Almu Boch koja je s tek osnovanom tvrtkom, jednim zaposlenim i sjedištem u stanu u Dubravi godinama dobivala poslove bez javnih natječaja...
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Pozadina uhićenja u MORH-u: Kako je mikro poduzetnica iz stana dobila milijunske poslove
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Pet godina je vodio nabavu za Ministarstvo obrane i odlučivao o ugovorima vrijednima milijarde kuna. Protiv njega su podnesene i kaznene prijave za milijunska pogodovanja, ali se po njima nije ništa dogodilo. A onda su ga u četvrtak ujutro uhitili djelatnici Vojne policije. Neslužbeno doznajemo da je riječ o brigadiru Ivici Devčiću, čovjeku od povjerenja bivšeg ministra i generala Damira Krstičevića. Prema našim informacijama, Devčića se zasad tereti samo za namještanje jedne nabave oko 300 pari čizama, zbog čega je tvrtka Design Vision profitirala oko 30.000 eura. Vlasnica i direktorica tvrtke Alma Boch također je uhićena u sklopu akcije.
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