DOZNAJEMO Hrebak sve bliži izlasku iz koalicije, HSLS gubi i tajnike: 'Šef ne voli ultimatume'

Piše Tea Kvarantan Soldatić,
Hrebak izlazi iz koalicije, ostaje bez pozicija u ministarstvima, a Plenki jaše dalje. U koaliciji ostaje i Josip Dabro

Dario Hrebak je, kako doznajemo, sve bliže izlasku iz vladajuće koalicije. Ako predsjednik HSLS-a ustraje na svojem ultimatumu i napusti većinu, ta će stranka izgubiti i pozicije državnih tajnika u ministarstvima. U tom bi slučaju bez funkcije mogli ostati i najmlađa državna tajnica u MUP-u, Nevenka Lastrić-Đurić, te Goran Romek, državni tajnik u Ministarstvu gospodarstva. Prema informacijama iz krugova vladajućih, ako dođe do dogovora o novoj većini, njezino bi mjesto mogao preuzeti netko iz kruga Darija Zurovca, ako on uđe u koaliciju.

Socijalna radnica ne odustaje od tužbe protiv Momčila Otaševića: 'Snimao me, želim 10.000 eura'
Socijalna radnica ne odustaje od tužbe protiv Momčila Otaševića: 'Snimao me, želim 10.000 eura'

Iako je njegova bivša supruga, također glumica Jelena Perčin, odustala od progona bivšeg supruga, socijalna radnica nema takav plan. On je na raspravi rekao kako se za neovlašteno snimanje ne osjeća krivim
Srpski ministar Ivica Dačić bori se za život. Na aparatima zbog upale pluća. Posjetio ga Vučić
Srpski ministar Ivica Dačić bori se za život. Na aparatima zbog upale pluća. Posjetio ga Vučić

Kada je Vučić vidio Dačića i razmijenio s njim par riječi, odmah mu je rekao da ne smije ostati na komemoraciji već da hitno mora u bolnicu, govore izvori za srpske medije
Zbog žetončića i političkih laži građani više ne vjeruju ni u što
Zbog žetončića i političkih laži građani više ne vjeruju ni u što

Od jučer u tom jatu žetona leti i nova ptica, dakako “zbog interesa građana Hrvatske”. Bivša esdepeovka Boška Ban, od travnja prošle godine nezavisna zastupnica, preletjela je u Plenkovićevo jato, darovavši mu 77. glas.

