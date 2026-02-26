DOZNAJEMO Hrebak sve bliži izlasku iz koalicije, HSLS gubi i tajnike: 'Šef ne voli ultimatume'

Dario Hrebak je, kako doznajemo, sve bliže izlasku iz vladajuće koalicije. Ako predsjednik HSLS-a ustraje na svojem ultimatumu i napusti većinu, ta će stranka izgubiti i pozicije državnih tajnika u ministarstvima. U tom bi slučaju bez funkcije mogli ostati i najmlađa državna tajnica u MUP-u, Nevenka Lastrić-Đurić, te Goran Romek, državni tajnik u Ministarstvu gospodarstva. Prema informacijama iz krugova vladajućih, ako dođe do dogovora o novoj većini, njezino bi mjesto mogao preuzeti netko iz kruga Darija Zurovca, ako on uđe u koaliciju.

