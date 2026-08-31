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VRAĆA MILIJUNE, ALI TO NIJE SVE PLUS+

DOZNAJEMO Krah Rimčevih robotaksija Hrvatsku će stajati 32 mil. eura. A on i dalje šuti

Piše Ivan Pandžić,
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DOZNAJEMO Krah Rimčevih robotaksija Hrvatsku će stajati 32 mil. eura. A on i dalje šuti
Zagreb: Mate Rimac pozirao zadovoljan u svom robotaksiju "Verne" | Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL
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Ostaje otvoreno pitanje na što je odlazio isplaćeni predujam od 90 mil. eura ako tvrtka ove godine nije pravdala ulaganje u te robotaksije. U Vladi se još nadaju da će on biti na ulicama, ali dobit ćemo manje novca od EU

Iako je riječ o neuspjehu projekta za koji je EU odobrila potporu od čak 179,5 milijuna eura, iz tvrtke Mate Rimca nisu našli shodno odgovoriti javnosti na pitanja i nisu poslali nikakvo službeno priopćenje.

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Komentari 68
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