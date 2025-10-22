Obavijesti

DOZNAJEMO Nema žalbi na Beroševo zapošljavanje. Vili se ubrzo vraća na stari posao

DOZNAJEMO Nema žalbi na Beroševo zapošljavanje. Vili se ubrzo vraća na stari posao
U žalbenom roku KBC Sestre milosrdnice nije zaprimilo žalbu na odabir kandidata u natječajnom postupku za radno mjesto neurokirurga, potvrdili su za 24sata iz Uprave.

Bivši ministar zdravstva Vili Beroš uskoro bi trebao ponovno početi raditi u KBC-u Sestre milosrdnice, gdje je prije odlaska u Ministarstvo zdravstva radio kao neurokirurg.

