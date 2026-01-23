Obavijesti

Doznajemo: Ovako će izgledati zagrebački Dom sportova nakon završetka cjelovite obnove...

Doznajemo: Ovako će izgledati zagrebački Dom sportova nakon završetka cjelovite obnove...
Foto: Grad Zagreb

Nakon što nije obnavljan od 1972. godine, Dom sportova će obiti novi izgled. Bit će izvedena i nova ovojnica zgrade, uz koju će ovaj hram zagrebačkog sporta dobiti potpuno novo ruho i vizuru  - kažu iz Grada.

Grad Zagreb je u odgovoru za 24sata oko rekonstrukcije Dom sportova u Zagrebu priložio i vizual kako bi on trebao izgledati, što javnost dosad nije imala priliku vidjeti. Dom sportova će dobiti potpuno novu ovojnicu. Iz Grada kažu da će prva faza rekonstrukcije završiti do lipnja. Prvotni plan je bio već započeti rekonstrukciju i Male dvorane, odnosno njenog krova, ali iz Zagreba sada kažu da su to promijenili i rade novi projekt kojim bi se ta faza spojila s energetskom obnovom. Rok završetka je 2028. godina. 

Dom sportova je  najveći multifunkcionalni sportski kompleks u Hrvatskoj, dom brojnim sportovima. Izgrađen je 1972. godine i od tada nije obnavljan. Na njegovu obnovu čeka se već najmanje jedno desetljeće, a potresi 2020. godine dodatno su utjecali na stanje njegove konstrukcije. Bit će izvedena i nova ovojnica zgrade Doma sportova, uz koju će ovaj hram zagrebačkog sporta dobiti potpuno novo ruho i vizuru  - kažu iz Grada.

Foto: Igor Soban/PIXSELL

