Obavijesti

News

Komentari 33
EKSKLUZIVNO

DOZNAJEMO S Dabrom su bili i policajci: 'Jedan se javio sam'

Piše Luka Safundžić,
Čitanje članka: 1 min
DOZNAJEMO S Dabrom su bili i policajci: 'Jedan se javio sam'
Foto: A. Krizmanić/Facebook

Radi se o policijskim službenicima, koji se bave tamburaškom glazbom te u sklopu folklorne udruge povremeno nastupaju, rekli su nam iz policije...

Admiral

Snimka na kojoj saborski zastupnik Josip Dabro iz Domovinski pokret pjeva na pokladnom jahanju u Komletincima u Vukovarsko-srijemskoj županiji već satima izaziva burne reakcije u javnosti. U središtu pozornosti nije samo sadržaj pjesme koja veliča ustaški režim i Antu Pavelića, nego i činjenica da su s Dabrom pjevali i svirali, kako doznajemo policajci.

Na snimci se vidi kako Dabro pjeva stihove o Anti Paveliću kao “vođi svih Hrvata”. U jednom trenutku zastaje i poručuje “Samo za Milorada”, nakon čega ponovno započinje refren. Uz njega svira tamburaški sastav Divandžije iz Brodsko-posavske županije. Kako ekskluzivno doznaje 24sata, dvojica članova sastava su policajci. 

Iz Policijska uprava brodsko-posavska potvrdili su da su upoznati sa snimkom na kojoj se u svojstvu svirača pojavljuju njihovi djelatnici. Jedan od policajaca samoinicijativno se javio nadređenom čim je postao svjestan sadržaja snimke.

- Policijski službenik izrazio je žaljenje što se zatekao u tim okolnostima, koje, prema njegovim riječima, nije mogao pretpostaviti niti od ranije poznaje gospodina Dabru - poručili su iz policije.

Dodaju kako je riječ o službenicima koji se privatno bave tamburaškom glazbom te povremeno nastupaju u sklopu folklorne udruge. U policiji ističu da će se za svakog pojedinačno utvrđivati eventualna odgovornost.

Kako je vidljivo na samoj snimci, u trenutku kada Dabro pjeva skandalozni stih ustaškom poglavniku “U Madridu grobnica od zlata, u njoj leži vođa svih Hrvata”, policajac nije sudjelovao u pjevanju.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 33
VIDEO Kaos u Krapini: Pucali u svadbenoj koloni, driftali autom na trgu. Uhitili četvero mladih
POGLEDAJTE SNIMKU

VIDEO Kaos u Krapini: Pucali u svadbenoj koloni, driftali autom na trgu. Uhitili četvero mladih

Sva četvorica će u nedjelju, uz optužni prijedlog biti dovedena na sud, a policija za svakog predlaže novčanu kaznu od 3000 eura zbog narušavanja mira i sigurnosti građana
Dozvole za izvlaštenje protivne zakonu, Kolar ih ne poništava: 'Župan pogoduje investitoru'
POBUNA U ZAGORJU

Dozvole za izvlaštenje protivne zakonu, Kolar ih ne poništava: 'Župan pogoduje investitoru'

Ekskluzivno objavljujemo i dva nalaza Ministarstva koja potvrđuju nezakonitosti, ali daju uvid kako je županija skrivala od građana da im se sprema otimanje čak 1,1 milijuna kvadrata za solarne elektrane
Tisuće izašle na ulice Sarajeva: Pogledajte srceparajuću poruku na mjestu pogibelji mladića (23)
PROSVJED ZBOG TRAMVAJSKE NESREĆE

Tisuće izašle na ulice Sarajeva: Pogledajte srceparajuću poruku na mjestu pogibelji mladića (23)

Stanovnici Sarajeva i danas su izašli na ulice na novi prosvjed nakon teške tramvajske nesreće u kojoj je prošlog tjedna život izgubio 23-godišnji Erdoan Morankić. Okupljeni su nosili razne transparente: "Ne ubija tramvaj, već nemar", "Sigurnost nije luksuz", "Dok ovaj sistem vlada, mladost nam strada"... Sudjelovalo je najmanje 2000 ljudi.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026