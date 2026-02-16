DOZNAJEMO S Dabrom su bili i policajci: 'Jedan se javio sam'

Snimka na kojoj saborski zastupnik Josip Dabro iz Domovinski pokret pjeva na pokladnom jahanju u Komletincima u Vukovarsko-srijemskoj županiji već satima izaziva burne reakcije u javnosti. U središtu pozornosti nije samo sadržaj pjesme koja veliča ustaški režim i Antu Pavelića, nego i činjenica da su s Dabrom pjevali i svirali, kako doznajemo policajci.

Na snimci se vidi kako Dabro pjeva stihove o Anti Paveliću kao “vođi svih Hrvata”. U jednom trenutku zastaje i poručuje “Samo za Milorada”, nakon čega ponovno započinje refren. Uz njega svira tamburaški sastav Divandžije iz Brodsko-posavske županije. Kako ekskluzivno doznaje 24sata, dvojica članova sastava su policajci.

Iz Policijska uprava brodsko-posavska potvrdili su da su upoznati sa snimkom na kojoj se u svojstvu svirača pojavljuju njihovi djelatnici. Jedan od policajaca samoinicijativno se javio nadređenom čim je postao svjestan sadržaja snimke.

- Policijski službenik izrazio je žaljenje što se zatekao u tim okolnostima, koje, prema njegovim riječima, nije mogao pretpostaviti niti od ranije poznaje gospodina Dabru - poručili su iz policije.

Dodaju kako je riječ o službenicima koji se privatno bave tamburaškom glazbom te povremeno nastupaju u sklopu folklorne udruge. U policiji ističu da će se za svakog pojedinačno utvrđivati eventualna odgovornost.

Kako je vidljivo na samoj snimci, u trenutku kada Dabro pjeva skandalozni stih ustaškom poglavniku “U Madridu grobnica od zlata, u njoj leži vođa svih Hrvata”, policajac nije sudjelovao u pjevanju.