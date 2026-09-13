DOZNAJEMO! Tijekom evakuacije na Braču žena pala s broda: 'Životno je ugrožena...'

Kako je ranije za 24sata potvrdio glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković nakon dramatične noći na Braču, dvije osobe završile su u splitskom KBC-u.

- Na jedinici intenzivnog liječenja Klinike za plućne bolesti KBC-u Split hospitalizirana je ženska osoba (1950. godište) zbog posljedica utapanja. Pacijentica je životno ugrožena - rekli su nam iz KBC-a.

Kako neslužbeno doznajemo žena je tijekom evakuacije pala s broda. Također, zbog izloženosti dimu pomoć je pružena pacijentu (1999. godište).

Pomoć je zbog izloženosti dimu pružena i muškarcu rođenom 1999. godine. Nakon medicinske obrade otpušten je na kućnu njegu.

Požar je izazvao evakuaciju ljudi s ugroženog područja, a upravo je tijekom evakuacije došlo do nesreće u kojoj je žena pala u more.