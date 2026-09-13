Vatrogasci se danima bore s vatrenom stihijom na Braču, sinoć je bilo posebno teško kada je dio ljudi morao biti evakuiran...
DOZNAJEMO! Tijekom evakuacije na Braču žena pala s broda: 'Životno je ugrožena...'
Kako je ranije za 24sata potvrdio glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković nakon dramatične noći na Braču, dvije osobe završile su u splitskom KBC-u.
- Na jedinici intenzivnog liječenja Klinike za plućne bolesti KBC-u Split hospitalizirana je ženska osoba (1950. godište) zbog posljedica utapanja. Pacijentica je životno ugrožena - rekli su nam iz KBC-a.
Kako neslužbeno doznajemo žena je tijekom evakuacije pala s broda. Također, zbog izloženosti dimu pomoć je pružena pacijentu (1999. godište).
Pomoć je zbog izloženosti dimu pružena i muškarcu rođenom 1999. godine. Nakon medicinske obrade otpušten je na kućnu njegu.
Požar je izazvao evakuaciju ljudi s ugroženog područja, a upravo je tijekom evakuacije došlo do nesreće u kojoj je žena pala u more.
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