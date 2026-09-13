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U BOLNICI JE!

DOZNAJEMO! Tijekom evakuacije na Braču žena pala s broda: 'Životno je ugrožena...'

Piše Luka Safundžić, Martina Pauček Šljivak,
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DOZNAJEMO! Tijekom evakuacije na Braču žena pala s broda: 'Životno je ugrožena...'
Foto: Lučka kapetanija
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Vatrogasci se danima bore s vatrenom stihijom na Braču, sinoć je bilo posebno teško kada je dio ljudi morao biti evakuiran...

Kako je ranije za 24sata potvrdio glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković nakon dramatične noći na Braču, dvije osobe završile su u splitskom KBC-u. 

- Na jedinici intenzivnog liječenja Klinike za plućne bolesti KBC-u Split hospitalizirana je ženska osoba (1950. godište) zbog posljedica utapanja. Pacijentica je životno ugrožena - rekli su nam iz KBC-a. 

Kako neslužbeno doznajemo žena je tijekom evakuacije pala s broda. Također, zbog izloženosti dimu pomoć je pružena pacijentu (1999. godište).

Pomoć je zbog izloženosti dimu pružena i muškarcu rođenom 1999. godine. Nakon medicinske obrade otpušten je na kućnu njegu.

Požar je izazvao evakuaciju ljudi s ugroženog područja, a upravo je tijekom evakuacije došlo do nesreće u kojoj je žena pala u more.

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