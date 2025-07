DOZNAJEMO Tomaševićev bliski suradnik uhićen jer je smijenio one koji nisu muljali! Evo tko su

Prvi put je uhićen i jedan član stranke Možemo!. I prvi put je Uskok išao uhititi nadređene jer su degradirali i smanjili plaću zaposlenicima koji su svjedočili u Uskoku protiv vodstva ustanove. Riječ je o nastavku Afere Hipodrom, kad je krajem travnja uhićen Kosta Kostanjević, ravnatelj Ustanove za upravljanje sportskim objektima (USO), u čijem je sastavu Hipodrom. Uz njega su tad bili uhićeni otac i sin, Slavko i Domagoj Galić iz tvrtke Eurolex zaštita. Trojac se tereti da su dogovorili lažne zaštitarske usluge koje su plaćene 1,8 milijuna eura.

Sad su uhićeni i predsjednik upravnog vijeća USO-a Goran Đulić te privremena voditeljica ustanove Jagoda Bončina Franjković. Neslužbeno smo doznali da će biti terećeni za trgovinu utjecajem, Uskok to istražuje zato što je povezano s ranijim slučajem izvlačenja novca.

Ali Uskok će teretiti Đulića i Bončinu Franjković da su Kostanjeviću pokušali osigurati mjesto savjetnika u ustanovi, i to nauštrb osobe koja je već bila na toj funkciji. To nisu proveli kad je sve završilo u medijima, a spomenuta osoba je imala ugovor za savjetnika samo tri dana prije nego što je premještena na drugo radno mjesto. Također, dvoje svjedoka su spustili na znatno niža radna mjesta i smanjili im plaću. Saznajemo da je riječ o bivšim voditeljima Hipodroma koji nisu sudjelovali u malverzacijama. Za još troje svjedoka su već bile donesene odluke o nižim radnim mjestima, ali su nakon objave u medijima ipak vraćeni na stara radna mjesta. Uskok vjeruje da je privremena ravnateljica Bončina Franjković to radila u dogovoru i na poticaj predsjednika upravnog vijeća Gorana Đulića.

Đulić je Tomaševićev bliski suradnik

Đulić je bliski suradnik zagrebačkoga gradonačelnika Tomislava Tomaševića i ima dugi aktivistički staž u nevladinim udrugama. Bio je u 'Pravu na grad', Nacionalnoj zakladi za razvoj civilnog društva, zatim u stranci 'Zagreb je naš' i u konačnici u 'Možemo!'. Službeno radi u majčinoj tvrtki. Diplomirani je ekonomist sa specijalizacijom za računovodstvo i reviziju.

Đulić je rijetko istupao u medijima iako je prilično utjecajan u stranci, kojoj je jedan od dvoje koordinatora upravo Tomašević. Pisao je i stranački program za sport. Gradonačelnik ga je imenovao u upravno vijeće USO-a koje upravlja sa svim sportskim objektima u gradu, ali i u URIHO-a koje zapošljava osobe s invaliditetom. Predsjednik je i Vijeća gradske četvrti Trnje, a na svibanjskim izborima bio je na zajedničkoj listi Možemo! i SDP-a, izabran je u Gradsku skupštinu, ali je svoj mandat prepustio drugome.

TREBALA KRATKO VODITI USTANOVU Jagoda Bončina Franjković je već 23 godine unutar Ustanove. Bila je suradnica Kostanjeviću, a imenovana je privremeno, kad je Kostanjević dao ostavku. |

Među onima koji prate Dinamo je poznat kao jedan od pisaca novoga statuta, a i sad je u Odboru za stadion. Đulićev ulazak u maksimirske odaje došao je otprilike u to vrijeme, kao dio savjetodavnog tijela tadašnjeg predsjednika Mirka Barišića. Paralelno je rastao pritisak iz Grada Zagreba za demokratizacijom kluba, gradonačelnik Tomašević javno je uvjetovao gradnju novoga stadiona u Maksimiru odlaskom struktura povezanih s bjeguncem Zdravkom Mamićem, inzistirajući na suradnji isključivo s “klubom čistih ruku”. Bio je član osmeročlane radne skupine za izradu novog klupskog Statuta, dokumenta koji je trebao označiti konačni raskid sa starim načinom upravljanja. Nakon povijesne pobjede liste “Dinamovo proljeće” i dolaska Velimira Zajeca na čelo kluba, Đulićev utjecaj je formaliziran. U ožujku 2024. Izvršni odbor Dinama, kojim predsjeda Zajec, imenovao ga je članom Odbora za stadion, tijela zaduženog za koordinaciju jednog od najvažnijih projekata u povijesti kluba.

Upravo Đulić se spominjao i ranije u aferi jer je bio na čelu Upravnog vijeća koje je nadređeno ravnatelju i koje je odobrilo rebalans, odnosno povećanje rashoda za zaštitare i čišćenje za 2,1 milijun eura. Taj prijedlog je onda, nakon što je prošao gradske službe, potpisao Tomašević. Zbog toga je i bio ispitan kao svjedok u Uskoku, ali Tomašević je tvrdio da je to učinio u dobroj vjeri i nije mogao znati koliko i gdje će biti zaštitara. Povećanje zaštitara je traženo i jer je trebalo deložirati bespravnog korisnika Enimarka Ponjevića, a kako je on vlasnik zaštitarske tvrtke, pravdalo se i da se morao čuvati Hipodrom. Ugovor je sklopljen s tvrtkom Eurolex zaštita, ali su oni u dvije godine trebali odraditi oko 35.000 radnih sati. U konačnici su prikazali da su odradili 242.000 sati, a Uskok tvrdi da je riječ o lažnim fakturama, odnosno da nikad nije toliko zaštitara čuvalo Hipodrom.

Goran Đulić bliski je suradnik zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića | Foto: Robert Anic/PIXSELL

Slavko i Domagoj Galić su priznali da su sve dogovorili s Kostanjevićem te su mu dali mito od 450.000 eura koje je došlo od 1,8 milijuna eura potrošenih na navodne zaštitare. Kostanjević negira da je uzeo mito iako smo neslužbeno saznali da su istražitelji pregledom njegova računa utvrdili da je imao odljeve samo za vraćanje kredita, a ostatak plaće nije podizao niti trošio osim kupovine nekih sitnica. Kako je Kostanjeviću supruga nezaposlena, tužitelji smatraju da je živio od novca koji je dobio od Galića, ali nemaju konkretan dokaz osim Galićeva priznanja.

Degradirali svjedoke

Jedan od degradiranih svjedoka je u to vrijeme bio voditelj Hipodroma. Riječ je o Danijelu Vučiću, nekadašnjem hrvatskom prvaku u karateu. On je i dugogodišnji i nagrađivani trener karatea. Iz Ustanove saznajemo da je Vučić odbijao sudjelovati u potpisivanju zahtjeva za zaštitare. Nacional je objavio i dokument u kojem stoji da se na traženje Vučića odobrava dodatnih 65 zaštitara i što je odgovorio. Vučić je precrtao da je on tražio zaštitare i napisao ravnatelju: “Od prvog dana nisam ugovarao zaštitare niti temeljem nižeg dokumenta određivao koliko zaštitara treba. Molim da uključite službe koje su potrebne te isti daju svoj plan i prijedlog potrebe zaštitara kao i do sada i broj koji je potreban na Hipodromu”.

Kako saznajemo, Vučić je sad na bolovanju, a o svemu je više puta svjedočio u Uskoku.

- On je cijeli život posvetio sportu i prolazio je golemi stres. Ostao je šokiran kad je vidio da je mogao završiti u zatvoru da je potpisivao što mu je netko drugi podvalio. Uvijek je gledao sportske objekte kao svoju kuću, a umjesto da bude nagrađen, on je nakon svega degradiran. Sve to mu je jako teško palo i možda jednom o tome progovori, kad završi cijeli slučaj - kaže nam sugovornik koji poznaje Vučića.

GRADONAČELNIK IH CIJELO VRIJEME BRANI Još kad nije bila otvorena istraga, Tomašević je branio Kostanjevića i Upravno vijeće. A to je nastavio i nakon prvih uhićenja te nakon ovih najnovijih. |

Iza njega je voditelj Hipodroma bio Ante Marković, koji je također degradiran i svjedočio je protiv bivšeg ravnatelja Kostanjevića. Blagajnica koja je svjedočila da ju je Kostanjević pritiskao da potpisuje isplate Eurolexu također je bila spuštena na niže radno mjesto i plaću, ali je vraćena na staro radno mjesto.

Nakon uhićenja Kostanjevića, Upravno vijeće na čelu s Đulićem poslalo je opširno priopćenje u kojem je objasnilo što je sve pozitivno učinjeno za njihova mandata. Poseban naglasak su stavili na deložaciju Enimarka Ponjevića, koji je godinama bespravno koristio prostor, ali i na povratak drugih bespravno korištenih prostora.

KOSTANJEVIĆ DOŠAO U VRIJEME BANDIĆA Bivši ravnatelj Kosta Kostanjević je bio nekad u SDP-u i zaposlen je u vrijeme Bandića, ali na čelnu funkciju je došao u mandatu Tomislava Tomaševića. |

- S obzirom na iskustvo zajedničkog rada u protekle četiri godine, kao Upravno vijeće USO-a, uvjerenja smo kako ravnatelj Kostanjević nije kriv i nije krao javni novac te dok se ne dokaže suprotno vjerujemo u njegovu nevinost - poručili su u tom priopćenju.

Nije uzimao mito?

I gradonačelnik Tomislav Tomašević je već ranije rekao da ne vjeruje da je Kostanjević uzimao mito, a jučer je kritizirao i potez Uskoka te uhićenje Đulića i privremene ravnateljice. Uvjeren je da je iza svega glavni državni odvjetnik Ivan Turudić.

- U ovom trenutku nemamo službenu informaciju što su točno optužbe. Ako je točno da ih se optužuje da su degradirali dvoje zaposlenika kao odmazdu za svjedočenje, to mi zvuči nevjerojatno. Niti mi je jasno kako bi njima bili poznati iskazi svjedoka jer su oni tajni. Nije mi zato jasno koji bi bio njihov motiv. Oni uopće nisu ranije osumnjičeni za izvlačenje novca preko Eurolexa - rekao je Tomašević.

Također, rekao je da se lani, prije bilo kakve istrage, u Ustanovi počela pripremati nova sistematizacija radnih mjesta i ona je provedena u travnju, pa je svih 400 zaposlenika dobilo nove ugovore. Tomašević se vratio i na glavnu istragu o kojoj kaže da nema nikakvih informacija.

SLAVKO GALIĆ JE VODIO ZAŠTITARE Otac Slavko Galić je bio zadužen za poslove zaštitara u Eurolex zaštiti. Tereti ga se da je dogovorio izvlačenje novca sa sinom i Kostanjevićem. Imovina mu je blokirana. Sve je priznao i na slobodi je. |

- Ona je vezana uz optužbe Uskoka da je bilo manje zaštitara nego što je ustanova platila i da je preko tvrtke Eurolex izvlačen novac. Otac i sin Galić su optužili bivšeg ravnatelja da su mu dali mito od 450.000 eura. Što se događa s tom istragom, ništa već mjesecima ne izlazi. Ljudi iz Eurolexa su bili prisluškivani, pod mjerama. Kad dolazi do uhićenja, cure različite informacije iz istrage, pa cure transkripti, zašto tu ništa nije iscurilo? Kad mu je dano mito, kako mu je dano, gdje mu je dano? Tih informacija još nema, a prošli su mjeseci. Jer ako je netko izvlačio novac, meni je u interesu da se sve istraži i da odgovorni budu kažnjeni - poručio je Tomašević.

SIN GALIĆ STVARNI VODITELJ POSLOVANJA Domagoj Galić je bio jedan od direktora Eurolexa, ali Uskok smatra da je bio jedan od stvarnih voditelja poslovanja i nakon odlaska. I on je sve priznao. |

Inače, Eurolex zaštita je bila pod drugom istragom u inkriminiranom razdoblju da je iz tvrtke izvlačen novac kroz lažne račune. Neslužbeno, izvori bliski toj istrazi tvrde da konkretno Domagoj i Slavko Galić nisu bili pod tajnim mjerama prisluškivanja telefona.