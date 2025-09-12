DOZNAJEMO: U KBC Sestre milosrdnice došao pacijent s pištoljem: 'Prijavio se na hitnu'

U Kliničkom bolničkom centru Sestre milosrdnice u Zagrebu 29. kolovoza dogodio se ozbiljan incident kada je na hitnu Klinike za psihijatriju došao muškarac star oko 50 godina s pištoljem, doznajemo od nekoliko izvora iz bolnice, a isto nam je potvrdilo i ravnateljstvo KBC-a Sestre milosrdnice.

- 29. kolovoza pacijent se prijavio u hitnu psihijatrijsku ambulantu na pregled. Prilikom pregleda je utvrđeno da je kod sebe imao vatreno oružje kojim nije prijetio. Pregled i prijem pacijenta obavljen je prema protokolu, pravilima medicinske službe i uz poštivanje deeskalacijskog protokola. Pacijent je zadržan na liječenju - odgovorili su na iz KBC-a Sestre milosrdnice.

'Na psihijatriji su česte prijetnje'

Iako pištoljem nije izravno prijetio, naši sugovornici nam potvrđuju da ga je imao kod sebe. Prema dokumentaciji o neželjenom događaju, riječ je o psihijatrijskom pacijentu koji je pokazivao agresivno ponašanje.ž

- Na odjelima gdje su smješteni psihijatrijski bolesnici verbalne prijetnje su česte, ali nikada se ne zna kada situacija može eskalirati. Ovaj put čovjek je došao s oružjem i to je sve diglo na noge. Prilikom pregleda je utvrđeno da je imao pištolj - pričaju nam izvori.

Navode kako je inače na psihijatriji uvijek prisutan i zaštitar jer se bolesnici na psihijatriji često opiru i ne žele biti pregledani te se događa da moraju biti prisilno hospitalizirani.

Najveći problem, tvrde izvori iz bolnice, jest što o incidentu osoblje službeno nije bilo obaviješteno. Sve su doznali neslužbenim kanalima i usmenom predajom, zbog čega vlada veliko nezadovoljstvo među zaposlenicima.

- Takve se stvari ne smiju skrivati. Osoblje mora znati s kakvim se rizicima suočava, a ne da doznajemo naknadno i slučajno. To izaziva revolt i strah među zaposlenima - kažu nam izvori.

Odgovor policije još čekamo.