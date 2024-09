DOZNAJEMO Ukida se razred u zagrebačkoj školi. Iz njega se ispisala djeca radi bullyinga

Ukida se razred u zagrebačkoj osnovnoj školi iz kojeg se ispisalo 14 učenika zbog zlostavljanja od strane jednog učenika iz razreda, kako doznaju 24sata od dobro upućenih izvora. Nakon što nam je prošlog tjedna Ministarstvo obrazovanja odgovorilo da se problematičan dječak, koji je kako su tvrdili roditelji ostalih učenika, sve u razredu zlostavljao, premješta u drugu školu, nastao je muk.

O tome se više nisu oglašavali niti iz Ministarstva niti iz Grada, dok se ravnateljica te zagrebačke osnovne škole prestala javljati i odgovarati na pozive i upite.

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih ponovno smo pitali što će biti sad s tim razredom iz koje su se ispisali svi učenici osim jednog (dok im je jedan učenik upisan ove godine). No oni su nas uputili na školu iz koje nema odgovora, a Grad Zagreb nas je uputio na resorno ministarstvo.

Međutim, 24sata su razgovarala s roditeljima djece koja pohađaju paralelni razred u toj školi te su nam oni otkrili da će sad to dvoje učenika biti prebačeno u njihov razred, a da učiteljica koja je predavala tom razredu ostaje bez posla.

Roditelji: Ovo je tragična situacija za školu

- Imali smo roditeljski sastanak s našim učiteljem, dosta se korektno držao cijelo vrijeme i bio je vrlo diskretan. Jučer poslijepodne smo doznali da se ukida taj paralelni razred u kojemu je ostalo samo dvoje učenika. Oni će doći u naš razred i predavat će im naš učitelj dok će njihova učiteljica, nažalost, ostati bez posla u našoj školi. Nju će vjerojatno prebaciti u neku drugu školu kao višak - otkrili su nam roditelji.

Ističu kako se u ovom slučaju sve pogrešno napravilo.

- Za dječaka koji je maltretirao ostale nitko ne zna gdje se seli i sve je obavijeno velom tajne. Da je škola na vrijeme reagirala to se sve moglo spriječiti. Trebale su mu se na vrijeme izricati mjere, opomene, škola je bila troma. On je imao samo jednu opomenu i kasnije zabranu pohađanja boravka i to tek kad je situacija u prošloj školskoj godini eskalirala. Dobio je i asistenta, međutim njegovi su roditelji odbili da ga njihov sin ima pa je taj asistent na kraju došao u naš razred iako bi bio idealan tom dječaku da pazi na njega. Sve skupa je vrlo nezgodno, a i izuzetno tragična situacija za školu s obzirom da se cijeli razred ispisao - kažu nam roditelji učenika.

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih nam je neki dan odgovorilo da će odgovori na sva naša pitanja ovisiti o daljnjem tijeku događaja i djelovanju škole, roditelja i gradskog ureda za obrazovanje Grada Zagreba.

I Ministarstvo i Grad Zagreb kao i samu školu tražili smo da nam odgovore što se dogodilo s razredom koji se ispisao radi jednog dječaka, ukida li se taj razred, ostaje li učiteljica bez posla. Tražili smo ih i da nam odgovore što će biti s tim djetetom koje je zlostavljao kako kažu roditelji svu ostalu djecu, on se premješta u drugu školu, hoće li dobiti asistenta koji će paziti da ne zlostavlja djecu u drugoj školi. Tražili smo ih i da nam odgovore je li ravnatelj škole u koju se taj učenik premješta o tome obavijestio nastavnike.

Prebacivanje odgovornosti

Ministarstvo nam je poslalo odgovor u kojem kratko navode: "Obratite se školama".

Iz Grada Zagreba poslali su nešto opširniji odgovor, u kojemu pak ne odgovaraju na konkretna pitanja već nas upućuju na Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih..

- Nismo u mogućnosti javno iznositi informacije o pojedinom učeniku niti informacije povrh onih iznesenih na press konferenciji održanoj prvi dan nastavne godine. Škola postupa sukladno zaključcima sa sastanka održanog u resornom ministarstvu 9. rujna. To uključuje sve aktivnosti u interesu sve djece i roditelja i sve oblike potpore za koje škola procijeni da su potrebni ili ih zatraže učenici, zaposlenici škole ili roditelji. Od prošloga tjedna sve škole Grada Zagreba imaju na raspolaganju i dodatnu potporu za teže slučajeve inkluzije, uključujući i slučajeve poput ovoga, primjerice za privremeni angažman stručnjaka pojedinih struka - stoji u odgovoru Grada za 24sata.

Još jednom su istaknuli da je "u ovome slučaju škola poduzela sve što je bilo u njezinoj nadležnosti, što je vidljivo i iz niza sastanaka održanih s nadležnim državnim tijelima".

- Teški slučajevi poput ovoga mogu se dogoditi u bilo kojoj školi u Hrvatskoj i stoga pozivamo nadležna ministarstva da žurno promijene propise i omoguće školama i drugim tijelima dodatne ovlasti u odgojno-obrazovnom području, području socijalne zaštite i području suradnje roditelja sa školama u pitanjima dobrobiti djece. Molimo vas da se za sve eventualne dodatne informacije obratite Ministarstvu znanosti, obrazovanja i mladih - zaključuju iz Grada Zagreba.

Školi smo također poslali upit, odgovor do objave teksta nismo dobili, a ravnateljici se javlja pretinac govorne pošte.