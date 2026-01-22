DOZNAJEMO Uz Knežević iz Centra priveden i SDP-ovac: Htio je voditi zagrebački SDP

Završila su ispitivanja petorke privedene zbog subvencijske prevare, među kojima je članica Centra i gradska vijećnica grada Dubrovnika Viktorija Knežević, njena kći Vega Haklička i kako 24sata neslužbeno doznaje, i SDP-ovac Darko Liović!

Liović je 2021. godine pokušao postati predsjednik zagrebačke organizacije SDP-a, ali nije prošao u drugi krug jer nije osvojio dovoljno glasova.

Liović vodi tvrtku koja se bavi savjetovanjima za EU natječaje, a bio je i na čelu HAMAG-BICRO-a od 2012. do 2016. godine. Od jučer ujutro mu je ugašen telefon. Još nije jasno što je točno njegov dio navodnih nezakonitih radnji.

Kako smo već pisali u srijedu, riječ je o dva projekta: My Dubrovnik i Liquid Democracy. Šteta za europski proračun je oko 292 tisuće eura. Kad je u pitanju igrica My Dubrovnik, istražitelji vjeruju da su lažno naveli da je razvijena i testirana te da je jedna od tvrtki osigurala projektni tim. Vjeruju i da su uz prijavu priložili četiri krivotvorena pisma namjere. Kad je u pitanju Liquid Democracy, navodno su falsificirali podatke kako bi dobili novac za zapošljavanje djelatnika na projektu. Među tim djelatnicama koje su navodno primale plaću s projekta, a udruga Prospectus nije zadovoljavala uvjete da dobije novac za to, je Kneževićkina kćer Vega Haklička ali i najmanje jedna njena prijateljica.

Prvookrivljena Viktorija Knežević dugo je iznosila obranu. Njen odvjetnik Ljubo Pavasović Visković rekao je da još ne zna hoće li EPPO tražiti istražni zatvor za petero uhićenih.

- Tereti ih se za subvencijsku prijevaru, to je vrlo opsežno opisano međutim ne mogu detalje iznositi javno. Sve je manje-više u priopćenju EPPO-a. Dugo je trajalo iznošenje obrane, opet detalje ne mogu reći. Neke stvari su nesporne, neke su sporne i njih smo opsežno objasnili. Vrijeme će pokazati tko je u pravu i što je stvarno u ovoj situaciji - rekao je Pavasović Visković.

U međuvremenu se oglasio i EPPO.

- Postoji osnovana sumnja da je, u vremenu od 2019. do 2024. godine, osnivačica i stvarna voditeljica poslovanja jedne tvrtke dogovorila s članom Uprave druge tvrtke podnošenje prijave za projekt „Prilagodba i komercijalizacija inovativne upravljačke simulacije My Dubrovnik“, u sklopu poziva Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta, sufinanciranog s udjelom od 85% iz ERDF-a. U podnesenoj prijavi, suprotno uvjetima poziva, Hrvatskoj agenciji za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) naveli su neistinite činjenice, što je izravno utjecalo na pozitivnu ocjenu projekta. Tako postoji sumnja da su lažno naveli da je upravljačka simulacija My Dubrovnik razvijena i testirana te da je jedna od tvrtki osigurala projektni tim s odgovarajućim iskustvom u provedbi projekta. Osim toga, postoji sumnja da su uz prijavu priložili četiri krivotvorena pisma namjere. Na opisani su način lažno prikazali da ispunjavaju tehničke uvjete prihvatljivosti poziva, slijedom čega je osumnjičenoj tvrtki dodijeljeno je 185.543,73 eura bespovratnih sredstava, što je činilo 85% troškova projekta, dok je korisnik morao osigurati preostalih 15%. Vezano uz drugi projekt, financiran iz ESF-a, postoji osnovana sumnja da je osumnjičenoj udruzi, koju zastupa prvoosumnjičenica, nezakonito dodijeljeno bespovratno financiranje u ukupnom iznosu od 132.298,09 eura iz ESF-a u udjelu od 85% i iz Državnog proračuna Republike Hrvatske u udjelu od 15%, od čega je, nakon administrativne financijske korekcije, isplaćeno ukupno 108.647,52 eura. Bespovratna sredstva bila su namijenjena provedbi projekta „Liquid Democracy“, namijenjena za zapošljavanje projektnog osoblja u punom radnom vremenu. Postoji osnovana sumnja da osumnjičena udruga nije ispunjavala uvjete za dodjelu sredstava, te je stoga prvoosumnjičenica, kako bi stvorila privid ispunjavanja potrebnih uvjeta, uz pomoć još trojice osumnjičenika, neutemeljeno prikazala ispunjavanje uvjeta prihvatljivosti. Počinjenjem predmetnih kaznenih djela prouzročena je šteta financijskim interesima EU i Državnom proračunu Republike Hrvatske u ukupnom iznosu od 294.191,25 eura - piše u priopćenju.