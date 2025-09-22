DOZNAJEMO Vinogradska još nije zvala neurokirurge na razgovor za posao. I Beroš čeka

Natječaj za neurokirurga u KBC-u Sestre milosrdnice završio je 14. kolovoza, uz Beroša prijavila su se još dva neurokirurga, a još nisu nikog ni zvali na razgovor
Prije gotovo mjesec i pol završio je natječaj za neurokirurga u KBC-u Sestre milosrdnice, na kojeg se prijavio bivši ministar Vili Beroš te još dvojica neurokirurga, a Vinogradska još nije odabrala najboljega kandidata.
