NATJEČAJ ZAVRŠEN 14. KOLOVOZA PLUS+

DOZNAJEMO Vinogradska još nije zvala neurokirurge na razgovor za posao. I Beroš čeka

Piše Martina Pauček Šljivak,
Čitanje članka: 3 min
Natječaj za neurokirurga u KBC-u Sestre milosrdnice završio je 14. kolovoza, uz Beroša prijavila su se još dva neurokirurga, a još nisu nikog ni zvali na razgovor

Prije gotovo mjesec i pol završio je natječaj za neurokirurga u KBC-u Sestre milosrdnice, na kojeg se prijavio bivši ministar Vili Beroš te još dvojica neurokirurga, a Vinogradska još nije odabrala najboljega kandidata.

