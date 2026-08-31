DOZNAJEMO Zubari dobivaju manje novca, evo kako će se to sad odraziti na pacijente

Najavljene izmjene financiranja primarne zdravstvene zaštite ugovornim doktorima dentalne medicine nisu donijele povećanje kakvo su očekivali. Dok je ministrica zdravstva Irena Hrstić u lipnju javno govorila o prosječnom povećanju vrijednosti standardnog tima u primarnoj zdravstvenoj zaštiti od oko 18 posto, vrijednost dentalnog tima povećana je za samo 7,45 posto.

U Udruzi MODDUS HR, koja okuplja gotovo četvrtinu ugovornih doktora dentalne medicine, upozoravaju kako takav model financiranja ne prati stvarne troškove rada ordinacija i povećani opseg usluga koje pružaju pacijentima.

Posebno ističu da je razlika vidljiva kada se dentalni tim usporedi s timom opće, odnosno obiteljske medicine bez specijalizacije, s kojim su dentalni timovi, kako navode, oduvijek imali jednake polazne vrijednosti. Nakon izmjena iz lipnja 2026. vrijednost dentalnog tima manja je za oko 12.000 eura godišnje, odnosno oko 1000 eura mjesečno.

Razlika postoji i kod dijagnostičko-terapijskih postupaka, odnosno DTP-a. Osnovni DTP koeficijent povećan je s osam na 12 eura, dok je u dentalnoj medicini povećan s osam na 10 eura.

U MODDUS HR-u podsjećaju i na višegodišnje razdoblje u kojem su ugovorni doktori dentalne medicine radili po smanjenim cijenama DTP-a. Od 2017. do lipnja 2026. cijene su bile niže, dok su se istodobno širila prava pacijenata i povećavao opseg ugovorenih usluga.

Od pandemije se, upozoravaju, povećavao limit DTP usluga bez odgovarajućeg povećanja cijena. Posljedica je, tvrde, čak 46 posto veći opseg rada po cijenama nižima od onih koje su bile ugovorene 2013. godine.

'Nećemo moći raditi preko limita koji HZZO odobrava'

Predsjednica Udruge MODDUS HR, Irma Šavorić, dr. med. dent., u razgovoru za 24sata upozorava da problem nije samo u prihodima ordinacija, već bi se mogao izravno odraziti i na pacijente.

- S obzirom na to da svaka ordinacija ima dogovoren limit, odnosno količinu usluga koje HZZO plaća, i s obzirom na to da financije koje dobijemo nisu dostatne za pokriti troškove održavanja uređaja, materijala i drugih usluga koje smo dužni plaćati, a koje svakodnevno poskupljuju, nažalost nećemo moći raditi preko limita koji HZZO odobrava svakoj ordinaciji - rekla je za 24sata Irma Šavorić.

To, naglašava, ne znači da će stomatolozi povećavati cijene usluga koje pacijenti ostvaruju u okviru obveznog zdravstvenog osiguranja.

- To ne znači da ćemo podizati cijene usluga jer su one propisane cjenikom HZZO-a, već bi se moglo povećati vrijeme čekanja na termine kod stomatologa. Naravno da to ne želimo i zbog toga smo uputili dopise Ministarstvu zdravstva i HZZO-u. Nažalost, još nemamo njihov odgovor niti smo pozvani na razgovor koji smo tražili - kazala nam je Šavorić.

Upravo je dosezanje mjesečnog limita jedan od problema na koji stomatolozi upozoravaju. U pojedinim ordinacijama ugovoreni mjesečni limit DTP usluga doseže se već sredinom mjeseca. Ako se takav model nastavi, nakon dosezanja limita ordinacije bi mogle biti prisiljene smanjivati opseg usluga koje pružaju u okviru ugovora s HZZO-om, što bi se u konačnici moglo odraziti na dostupnost zdravstvene zaštite i duljinu čekanja.

'Nakon povećanja opsega rada očekivali smo ispravak nejednakosti'

- Nakon godina povećavanja opsega rada bez osiguravanja dodatnih financijskih sredstava ugovornim timovima dentalne medicine, očekivali smo da će najavljene izmjene u primarnoj zdravstvenoj zaštiti ispraviti postojeću nejednakost u financiranju. Dogodilo se suprotno. Bojimo se da će posljedice, osim ugovornih doktora dentalne medicine, osjetiti i naši pacijenti jer se iz tih sredstava financira zdravstvena zaštita koju im moramo pružiti - istaknula je Šavorić.

Dodatni problem predstavljaju ordinacije na područjima gdje je broj stanovnika manji. Posebno su pogođene ordinacije u depopulacijskim područjima. Ako ordinacija ima manje od 1411 pacijenata, hladni pogon joj se umanjuje za 50 posto, iako fiksni troškovi rada ostaju isti.

U Slavoniji, na otocima i drugim područjima koja se suočavaju s padom broja stanovnika, ordinacije propisani broj pacijenata često ne mogu dosegnuti upravo zbog demografskih okolnosti. Istodobno moraju plaćati opremu, održavanje uređaja, materijal, zaposlenike i druge troškove koji ne nestaju zato što ordinacija ima manji broj pacijenata.

Iz MODDUS HR-a stoga traže promjenu modela financiranja i usklađivanje sredstava s obvezama koje ugovorni timovi imaju prema pacijentima.

Udruga je zahtjev za korekciju financiranja uputila HZZO-u, a o problemu su se obratili i ministrici zdravstva Ireni Hrstić. Zatražili su sastanak s Ministarstvom te uključivanje predstavnika MODDUS HR-a u Radnu skupinu za unaprjeđenje primarne zdravstvene zaštite.

Od Ministarstva, međutim, do danas, kako su nam naveli, nisu dobili odgovor.

Udruga upozorava kako pitanje financiranja nije samo pitanje poslovanja ordinacija, nego i dostupnosti zdravstvene zaštite. Ako se ne osiguraju sredstva koja odgovaraju stvarnom opsegu rada i troškovima, posljedice bi mogli osjetiti upravo pacijenti kroz manji broj dostupnih termina i dulje čekanje na dentalne usluge.

Traže da se financiranje ugovornih doktora dentalne medicine uskladi s obvezama koje imaju prema pacijentima prije nego što nedostatna sredstva dovedu do smanjenja dostupnosti usluga. Pacijenti koji imaju pravo na dentalnu zdravstvenu zaštitu u okviru obveznog zdravstvenog osiguranja, poručuju, moraju je moći dobiti pravodobno i u punom ugovorenom opsegu.