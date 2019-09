Doznavši da su Rusi već ušli u Berlin, Hitler je počeo jecati...

Povodom 80. godišnjice početka Drugog svjetskog rata donosimo vam specijal o Trećem Reichu i njihovom vođi Adolfu Hitleru, čovjeku koji je započeo najveće krvoproliće u povijesti. Sedmi dio specijala donosi priču o Hitlerovim zadnjim danima u bunkeru

Sredinom travnja Rusi su prešli Odru, udaljenu 70 kilometara te započeli završni, nezaustavljivi prodor prema Berlinu.

U bitku su upućeni praktički tek ostaci iscrpljene njemačke vojske - ubrzano unovačeni veterani Prvog svjetskog rata, neobučeni civili iz jedinica Volkssturma i mršavi dječaci u dobi od 15,16 godina (neki su bili čak i mlađi - užasnuta djeca koju su streljali ako bi pokušala pobjeći) iz Hitlerove mladeži, opisuje stanje u Berlinu u travnju 1945. Angela Lambert u svom djelu Izgubljeni život Eve Braun.

Foto: IMDB

Anonimna autorica u dnevniku piše: 'Mladi dječaci, dječjih lica, proviruju ispod prevelikih čeličnih kaciga. Čovjek se užasne kad začuje te piskutave glasiće. Najviše im je 15 godina, stoje onako niski i mršavi u prevelikim odorama'.

- Samo da šačica jadnika stajala je između neprijatelja koji je krenuo na Berlin i svemoćnih nacista koji su užasnuti čučali u bunkeru. Šesnaestog travnja 1945. Prva bjeloruska fronta, kojom je zapovijedao maršal Žukov, pokrenula je sovjetsku ofenzivu na Berlin, angažiravši 750 000 vojnika, gotovo 4000 tenkova i 17000 topova i minobacača. Eksplozije su se čule i s udaljenosti od 70 kilometara.

Osamnaestog travnja Rusi su probili njemačke obrambene linije i našli se na 30 kilometara od prijestolnice, namjeravajući okružiti grad na dvije fronte i posve ga odsjeći. Do samog kraja ostalo je najviše nekoliko dana - navodi Lambert u svojoj knjizi.

Foto: Profimedia Starica u razrušenom Berlinu

Još 23. studenog 1939. Hitler se proročki zarekao: 'Dok budem živ mislit ću isključivo na pobjedu..Ni pod koju cijenu neću preživjeti poraz svog naroda'

'Ostajem u Berlinu kako bi ohrabrio svoje vojnike'

No tog travnja 1945. više nije bilo mjesta za glumu. Pred njima je prijelomni trenutak.

- Svi, pa tako i Führer, znali su da će sovjetska vojska okružiti grad, ostavljajući tek dva pravca za izlazak koji bi se svakog trenutka mogao zatvoriti. Svi su pozvani da poslušaju Hitlerove riječi i ljudi su se tako natisnuli u tzv. ' veliku konferencijsku sobu' u Führerbunkeru. Göring, Dönitz, Keitel, Ribbentrop, Speer, Jodl, Himmler, Kaltenbrunner i Krebs, gotovo si pripadnici njegovog osoblja, stotinjak dužnosnika i stanovnika bunkera te Eva. Hitler je govor započeo iznoseći glavne crte jalovog plana za obranu grada, a završio je rekavši kako oni koji žele otići mogu krenuti dok još ima vremena.

Nadao se da će se svi ponovo naći u Obersalzbergu i odande nastaviti voditi rat. On se još nije bio odlučio hoće li napustiti Berlin ili ostati. Speer je ovako zabilježio sjećanja na taj trenutak: 'Hitler im je rekao kako želi da napuste Berlin i pođu na Zapad. Svima je preporučio da pođu na jug Njemačke, gdje će biti na sigurnome, a u tu svrhu organizirana su mnoga putovanja - i zrakoplovima i automobilima. Hitler nije razmišljao jedino o vlastitom odlasku. Dakako, većina ljudi željela se spasiti, te se došla oprostiti.'

Foto: Profimedia Berlin u travnju 1945.

Uvečer 20. travnja 1945. Speer, Himmler, Göring i Ley, uz još desetke ljudi, napustili su bunker.

Hitler je uskoro objavio da će ostati u Berlinu kako bi ohrabrio svoje vojnike, a kad više ne bude nade, tada će se ubiti. Svi su ga nagovarali da dođe u Bavarsku.

Foto: Profimedia Amerikanci u Coburgu u travnju 1945.

Traudl Junge bilježi:

Razgovarao je s Evom Braun, a ona mi je to kasnije ispričala.

'Reci mu da želiš s njim otići iz Berlina. Njemačkoj bi tako učinila veliku uslugu'

No Eva je odgovorila: 'Führeru neću spomenuti vaš prijedlog. On mora sam donijeti odluku. Ako smatra da je ispravno ostati u Berlinu, ostat ću s njim. Ako napusti grad, ići su s njim'.

Nadao se da ga njegovi najstarije pristaše neće napustiti

- Još osamdesetak ljudi spakiralo je stvari i došlo se oprostiti s Hitlerom. On je u svakoga samo piljio bez riječi, ili nešto nerazumljivo mumljao. Njegovi prvi pristaše s početka dvadesetih godina, ljudi sa najstarijim stranačkim iskaznicama, stari ratni drugovi kojima je vjerovao i koji su se zahvaljujući njemu obogatili, sad su ga napuštali. Iako im je dopustio da napuste grad, Hitler se potajno bio nadao da će ostati.

Foto: IMDB

Poput štakora koji izlaze iz rupe, kriomice, ali u grozničavoj žurbi, noseći pretrpane kovčege i uz površne pozdrave, pripadnici Hitlerove pretorijanske garde bježali su ne bi li nekako spasili kožu. Povorka automobila i zrakoplova uputila se prema jugu. Mnogi vojni dužnosnici bili su u civilu, nadajući se da će tako izbjeći uhićenje

Tijekom sljedeća tri dana s dvaju preostalih otvorenih berlinskih aerodroma poletjelo je dvadeset zrakoplova, prevozeći bjegunce na sigurno. Hitlera je duboko razočarao odlazak ljudi koji su se, manje od dvadeset četiri dana ranije, zaklinjali na odanost, u koju je on, zaslijepljenim njihovim laskanjem, vjerovao - piše u svom djelu autorica Lambert.

Foto: Profimedia

Vikao i vrištao sve dok se nije posve iscrpio

Kasnije te nedjelje 22. travnja, u 15.30. Hitler je održao posljednji sastanak sa zapovjednicima triju rodova vojske. Odmah se uzrujao, a to je ubrzo prešlo u pravu histeriju.

- Izgubio je nadzor nad sobom, stao psovati i vrijeđati zapovjednike kao nesposobnjakoviće nedostojne položaja, kukavice i izdajice. Tako je vikao i vrištao sve dok se nije posve iscrpio. Na koncu - doznavši da su Rusi na sjeveru već ušli u grad - priznao je kako nema smisla i dalje se boriti.

Kad je napadaj bijesa završio, nemoćno se spustio na naslonjač i stao slabašno jecati, te je odobrio opći egzodus, a zatim se povukao u svoje prostorije, dok su sudionici sastanka ostali stajati omamljeni i skrhani.

Foto: Profimedia Američki vojnici u Berlinu u svibnju 1945.

Te je večeri prva od elitnih ruskih tenkovskih brigada došla do južnog ruba grada. Grad koji su u borbama zauzimali ulicu po ulicu sad je već bio razrušen, crn i prepun dubokih ožiljaka. Od zgrada su uglavnom ostale ruševine...- zaključuje Lambert.

Foto: Profimedia Berlin u srpnju 1945.

Eva i Hitler zajedno odlaze us mrt

Prije nego su zajedno otišli u smrt Eva Braun i Hitler su se odlučili oprostiti sa onima koji su u bunkeru ostali.

- U neugodnoj tišini, Hitler i Eva pružali su svima ruke, a taj događaj, kao i posljednje Evine riječi, navodi Traudl Junge u svojim sjećanjima: "Bila sam omamljena i jedva sam mogla vidjeti što se oko mene zbiva. Kad mi je prišla Eva Braun nestala je čarolija. Eva se nasmiješila i zagrlila me, a onda mi rekla: Pokušaj se izvući, molim te. Možda se još uspiješ probiti. A onda, molim te, pozdravi mi Bavarsku. Smiješila se, ali govorila je s prigušenim jecajem - ispričala je Junge.

Foto: flickr

Hitler i Eva vratili su se u sobu, a nedugo potom, oko 15 sati i 30 minuta, iz nje se začuo pucanj. Njihova beživotna tijela pronašli su vozač Erich Kempke i vođa Hitlerjugenda Artur Axmann. Eva je popila kapsulu cijanida.

Hitler je ležao na krvavom ležaju, a pištolj mu je bio kraj nogu. Evino tijelo bilo je bez tragova krvi, usne plave. Na sebi je imala plavu haljinu od šifona. Glava joj je bila klonula, a bose noge savijene pod tijelom. Izgledalo je kao da spava. Mala mjedena kutijica u kojoj je do maločas bila staklena ampula s otrovom otkotrljala se na pod. Izgledala je poput odbačenog ruža za usne.

Foto: profimedia

Tema: History