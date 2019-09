U mjesec dana su kapitulirali: Poljaci su tretirani kao podljudi

Povodom 80. godišnjice početka Drugog svjetskog rata donosimo vam specijal o Trećem Reichu i njihovom vođi Adolfu Hitleru, čovjeku koji je započeo najveće krvoproliće u povijesti. Peti dio specijala govori o tome kako je Njemačka nad Poljacima iskušala svoju novu ratnu strategiju Blitzkrieg - munjeviti rat.

Početak rata bio je neizbježan još od 19.8. 1939. kad je Staljin pristao na Hitlerov sporazum o nenapadanju. Njemačko- sovjetski pakt o nenapadanju potpisali su sovjetski ministar Vyacheslav Molotov i njemački Joachim von Ribbentrop četiri dana kasnije.

Foto: wikimedia

Obje sile su nastojale izvući što više mogućnosti za sebe. Prema sporazumu, obje su strane imale znatne materijalne pogodnosti pri raspodjeli Poljske.

Njemačke jedinice u Poljsku su ušle u 4 sata i 15 minuta. Njemačka je raspolagala s 1,5 milijuna vojnika, 2 600 tenkova i 2 tisuće zrakoplova. S druge strane Poljska je imala milijun vojnika, 150 tenkova i 400 zrakoplova. Samo mjesec dana kasnije Poljska je kapitulirala nemoćna pred nacističkim munjevitim ratom.

Two German soldiers fire at the enemy's with an mg34. #ww2 #german pic.twitter.com/Q777YLEQD8