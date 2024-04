DP-ovac: 'Znanstveno sam utvrdio, Plenkovića su u HDZ doveli neprijatelji Hrvatske'

Premijer i predsjednik HDZ-a Andrej Plenković rekao je u nedjelju kako već postoje kontakti s Domovinskim pokretom, s čijim će predstavnicima razgovarati ovog tjedna. Ali iz redova DP-a stižu pomalo 'drugačije' poruke. Prošlog je tjedna u HRT-ovoj emisiji ‘Otvoreno‘ povjesničar i novoizabrani zastupnik DP-a Josip Jurčević HDZ-ovu vlast nazvao ‘veleizdajničkom‘.

Dok je Bačić govorio da HDZ želi Domovinski pokret za prvog partnera jer mu je ta stranka svjetonazorski bliska, Jurčević mu je odgovorio da HDZ vodi 'veleizdajničku politiku, s tim da nisu svi za nju odgovorni'. Bačić je bio zgranut reakcijom poznatog povjesničara, pa su novinari tog medija zamolili Jurčevića da objasni zašto smatra da je HDZ ili jedan njegov dio veleizdajnički nastrojen, piše Novi list.

- Rekao sam u toj emisiji samo ono što sam kao znanstvenik istraživao i govorio u medijima koji su to željeli objaviti. Neću s ulaskom u Sabor promijeniti mišljenje o nečem što je dokazivo. HDZ je klijentelistička organizacija, koja je uvijek bila autoritarna, što se moglo razumjeti jedino u ratnim okolnostima devedesetih. Nismo mi u Hrvatskoj nikad živjeli u demokraciji, a sada se vraćamo u još veću autoritarnost. Plenković čak više ne govori HDZ nego moja stranka i moja Vlada. Jasno je kakvo je tu u pitanju psihičko stanje. Podsjećam da je Plenković zapravo doveden na mjesto predsjednika HDZ-a, na temelju one čarobne rečenice da stranka ne može biti talac niti jednog čovjeka. Plenković uopće ne pripada tom krugu, njegov svjetonazor nije HDZ-ov. On je doveden za predsjednika HDZ-a od strane, ajmo to tako reći, izvanhrvatskih, neprijateljskih, globalističkih interesa. Naravno, ne može se nikad sve svesti na jednu osobu. Uz Plenkovića su određene strukture. Ima u HDZ-u i čestitih ljudi, takva je vjerojatno većina, ali su, nažalost, oni neutralizirani. Bivše, beogradske, službe su osamdesetih godina dovele Slobodana Miloševića, nije on bio gospodar što se pokazalo i kada je završio u Haagu na kraju. Takav je model bio u pozadini Plenkovićevog dolaska na čelo HDZ-a - ispričao je Novom listu Jurčević.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+.

No, usprkos svemu izrečenom, on ne odbija mogućnost da Plenkovića uskoro podrži u Saboru.

- On bi prethodno morao prihvatiti ono za što se mi zalažemo, a prve su na redu ideološke stvari - zaključuje Jurčević.