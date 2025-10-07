DP-ovka koja istražuje zločine partizana: 'Nisam se slikala za Playboy'. Sud: 'Ali to jeste vi!

Prije dva tjedna predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava ponosno je objavio primanje u stranku povjesničarke Vlatke Vukelić. Kako on vodi vladino Povjerenstvo za utvrđivanje sudbina žrtava zločina nakon Drugog svjetskog rata, tako će Vukelić voditi stranački odbor koji će biti potpora radu tog povjerenstva. U biti je riječ o istraživanju partizanskih zločina nakon rata. Penava je rekao da će s Vukelić dobiti na snazi u smislu znanstvenih istraživanja i pristupa. Poručio je da će s njom u timu utišati sve "bukače i galamdžije koji nastoje ovu temu zaprljati i blokirati otkrivanje istine".

